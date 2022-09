Podcast : Apple aide les jeunes des milieux défavorisés du Grand Paris

L’initiative Today at Apple "Creative Studios" a pour vocation d’offrir de nouvelles opportunités aux jeunes talents créatifs issus de communautés sous-représentées et ayant peu accès à une éducation artistique de qualité. Le programme, présent dans plusieurs villes du monde et couvrant diverses disciplines, propose un accompagnement professionnel, des formations pratiques et des ressources spécifiques - le tout gratuitement.

Cette année, "Creative Studios" a mis en place pour le Grand Paris des formations axées sur la création de podcasts. Apple s’est associé avec les structures locales 1 000 Visages, Respect et Yard pour identifier les participants et participantes : durant 3 semaines cet été, 27 jeunes originaires de Paris et sa banlieue, âgés de 18 à 26 ans, ont rejoint le programme Today at Apple Creative Studios Grand Paris.