Podcast #22 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de ce 22e numéro de L'Hebdo Radio , les radios suisses qui se préparent à abandonner la FM au profit du DAB+. Et c’est d’ailleurs le 29 août prochain que l’on connaîtra la date officielle du switch off. Comment cette bascule se prépare-t-elle. Les réponses de Philippe Zahno Jusqu’ici relativement discrète dans le paysage radiophonique, TSF Jazz s’est rapprochée du point d’audience lors de la 126 000 Radio. Et en Île-de-France, la station flirte avec les 3 points. Les coulisses de cette réussite avec Sébastien Vidal. En Route avec Europe 1 " : c’est le nouveau podcast natif réalisé par Europe 1 Studio. Un podcast avec Pierre de Vilno qui embarque avec ses invités pour une balade en voiture sur les chemins de la réussite à la française.On retrouvera Jean-Charles Verhaeghe . Cette fois-ci on s’intéressera aux leviers d’audience favorables aux radios régionales. Le consultant en a détecté 3 : l’éditorial, la personnalité et la proximité.Enfin le chiffre : 77.5%. Un pourcentage intéressant issu du Panel Radio 2018-2019 de Médiamétrie.Retrouvez ci-dessous L'Hebdo Radio et également sur Apple Podcasts Spotify ou encore sur Ausha Deezer et Talkers