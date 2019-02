Radio : la stratégie des audiences multiples

"Ton auditeur, il n’écoute pas la radio tout le temps. Et quand il n’écoute pas la radio, qu’est-ce qu’il fait ? C’est à cette question qu’il faut répondre". Le ton est donné et c’est désormais la stratégie de l’audience multiple qui retient toutes les attentions dans les radios. "Parce que tu as peut-être des tas de contenus qu’il n’a peut-être pas entendus. C’est dommage, car tu n’as pas satisfait toute ton audience. Aujourd’hui, la radio doit absolument, elle aussi, s’envisager de façon délinéarisée. C’est-à-dire qu’il faut donner à chacun de tes contenus une deuxième, une troisième voire une quatrième chance d’être perçus, déjà pour commencer par ton propre auditoire et, éventuellement, par ceux qui ne connaîtraient pas ta radio et, qui par le jeu de la sérendipité, découvriraient un programme qui les intéressent beaucoup" explique Jean-Charles Verhaeghe.La suite dans le prochain magazine de La Lettre Pro de la Radio