Europe 1 lance la série originale "En route avec"

Dans l’intimité de l’habitacle, créateur, patronne, innovateur et entrepreneuse, se livrent sur leur parcours et dispensent leurs conseils.Tous incarnent la réussite à la française. Ils ont créé un business model, révolutionné une marque, ils ont su entreprendre au bon moment… Comment s’y sont-ils pris ? À quoi doivent-ils leur succès ? C’est tout cela qu’ils vous racontent dans ce podcast au format original, enregistré à bord d’une Peugeot 508. Une balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué l’invité et dévoilent les coulisses de sa réussite. La série est composée de 8 épisodes, d’une vingtaine de minutes environ. Depuis lundi, un épisode sera à découvrir chaque mardi et jeudi sur Europe1.fr, Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes habituelles d’écoute.