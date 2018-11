Podcast #01 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Une semaine marquée par la parution de la première 126 000 Radio de la saison 2018-2019. Tour d’horizon des principaux résultats avec les Tops et forcément les Flops, publiés par Médiamétrie. L’Espagne et le Portugal seront les pays mis à l’honneur les 24, 25 et 26 janvier prochains lors du Salon de la Radio et de l’Audio Digital. L’événement a été présenté officiellement cette semaine. On en parle, avec les temps forts qui vous attendent. Les 50 ans d’une émission emblématique : Radioscopie de Jacques Chancel. Enfin, Binge Audio qui tente une incursion dans le monde de l’actu avec Programme B un podcast quotidien d’actualité présenté par Thomas Rozec.