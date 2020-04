PodMust lance "PodMust Live"

Lancé en avril 2018, PodMust est un site de découverte et de recommandation de podcasts articulé autour de collections thématiques, playlists et sujets. Privilégiant la qualité sur la quantité, le site ne référence que des podcasts actifs (au moins un épisode produit durant les six derniers mois) ou emblématiques. Toutes les deux semaines, PodMust édite une newsletter qui résume l’actualité des podcasts et du podcasting.