Pod’CAN, le podcast sportif de RFI

CAN comme "Coupe d’Afrique des Nations", la compétition de football. Le lundi 6 décembre, RFI a sorti un podcast natif en 6 épisodes, Pod’CAN , créé par deux journalistes du services sport, Martin Guez et Hugo Moissonnier, et Patrick Juillard, consultant pour Radio Foot International À l’aide d’intervenants, qu’ils soient spécialistes du football africain, acteurs majeurs de la compétition, anciens joueurs ou encore supportaires souhaitant adresser de courts messages de soutien à leur équipe préférée, les journalistes reviennent en détails sur tout ce qu’il y a savoir sur la prochaine CAN à venir.