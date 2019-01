Plusieurs grands dirigeants des radios vont ouvrir le Salon de la Radio

Plateau de choix pour l'ouverture du Salon de la Radio et de l'Audio Digital qui débute ce jeudi 24 janvier pendant 3 jours à la Grande Halle de la Villette à Paris (badge et infos : cliquez-ici A partir de 10h30, six dirigeants des plus grands groupes de radios ont accepté de se prêter au jeu de la table ronde d'ouverture et tenter de répondre à cette question "Quels atouts pour la radio en 2019 ?". Vincent Giret (directeur de franceinfo), Laurent Guimier (vice PDG d'Europe 1, Virgin Radio, RFM), Frank Lanoux (NextRadioTV / Altice) Maryam Salehi (directrice générale déléguée de NRJ Group), Marie-Christine Saragosse (France Medias Monde) et Jean-Eric Valli (Les Indés Radios) échangeront autour des thématiques suivantes. Une bonne entrée en matière avant le début des conférences.