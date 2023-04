Plus de de 15 millions d’auditeurs pour Radio France

France Inter, première radio à dépasser les 7 millions d’auditeurs, enregistre une audience cumulée de 12.6% soit 7 036 000 auditeurs chaque jour (+ 130 000 en un an) et une PDA de 14.4%. La station produit la première matinale de France avec 4 595 000 auditeurs (+ 161 000 auditeurs en un an).

Elle est la radio la plus écoutée sur les supports numériques (1.9 million d’auditeurs par jour), la plus podcastée (46.1 millions d’écoutes à la demande par mois) et la radio la plus écoutée en live sur le numérique avec plus de 37 millions d’écoutes par mois.