Plus de 100 podcasteurs accompagnés financièrement

Ce dispositif inédit vise à accompagner les auteurs et autrices dans l’écriture ou la réécriture de podcasts et de créations radiophoniques originales, nécessitant un investissement créatif particulièrement important, qu’il s’agisse de fiction, de documentaire, ou de formats hybrides et innovants. Créé à titre expérimental et doté de 500 000 euros, il doit permettre de favoriser la diversité et la qualité éditoriale en ciblant les auteurs, dont le potentiel de rémunération est encore faible à ce jour.