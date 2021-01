Plus de 1 milliard d'écoutes sur BBC Sounds en 2020

Ces nouvelles données montrent qu'il y a eu 460 millions d'écoutes supplémentaires de podcasts et d'émissions de radio à la demande sur BBC Sounds au Royaume-Uni en 2020, soit une augmentation de 21% de l'écoute des podcasts depuis le début de l'année. Parmi les podcasts les plus écoutés : "That Peter Crouch Podcast", "Newscast", "You're Dead To Me" ou encore le podcast "Orgueil et préjugés" de Jane Austen et "The Lovecraft Investigations". "Au cours d'une année aussi difficile, il n'est pas surprenant que les gens aient écouté de l'audio sur BBC Sounds" a précisé Jonathan Wall, contrôleur de BBC Sounds. "Beaucoup de nos podcasts attirent particulièrement un public plus jeune. Beaucoup de gens écoutent en direct ou à la demande leurs programmes de radio préférés sur BBC Sounds".