Face à l’amplification de l’inflation sur l’alimentaire et la hausse des dépenses en énergie à l’approche de l’hiver, les Français envisagent des arbitrages plus drastiques. Ainsi l’intention qui progresse le plus depuis la rentrée 2022 est de limiter les achats sur certains produits alimentaires : 30% des foyers l’envisagent désormais contre 25% en décembre 2021.