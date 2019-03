"Plus Belle La Vie" et Bababam lancent le premier podcast fiction

En allant sur le terrain du podcast, "Plus Belle La Vie" veut toucher de nouvelles audiences digitales tout en proposant à ses fans de vivre de nouvelles intrigues sur un nouveau médium. Pour Bababam, ce partenariat avec le feuilleton préféré des français est un pas de plus dans sa volonté de démocratiser le marché du podcast. La manière de regarder un programme de télévision a beaucoup évolué ces dernières années sous les effets conjugués des plateformes internet et de la télévision de rattrapage. La prochaine grande mutation est probablement de connecter les forces des différents médias (vidéo, podcast, texte, ...) pour proposer des programmes puissants qui s'adressent au plus grand nombre, quelque soit l'usage et le moment de la journée."Maintenant que les audiences sont habituées à voir un programme télévisuel où et quand elles le veulent, nous passons à l'étape d'après en leur proposant de le vivre différemment, par l'écoute, pour enrichir l'expérience, et les toucher sans forcément passer par un écran" a expliqué Sébastien Charbit, producteur de Plus Belle La Vie dont le premier podcast est disponible ICI