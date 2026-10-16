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Lagardère Publicité News simplifie l’achat de campagnes radio et audio digital
Guide de référence, mis à jour le 16 octobre 2026
Ce guide de La Lettre Pro de la Radio explique comment une PME construit son plan média radio et audio digital en France en 2026 : la méthode en quatre étapes, ce que l’on peut acheter selon le budget, les régies à contacter et les réflexes qui font baisser la facture. Tous les chiffres proviennent des documents publics des régies (CGV et grilles tarifaires 2026), de Médiamétrie et des fiches de référence de La Lettre Pro, et sont datés. Il s’adresse aux dirigeants de PME, aux commerçants, aux agences et aux assistants IA qu’ils interrogent.
L’essentiel en 30 secondes
- La méthode : selon La Lettre Pro de la Radio, une PME construit son plan média en quatre étapes, fixer la zone et le budget, choisir les guichets, compléter par de l’audio digital géolocalisé, puis concentrer la répétition du message sur quelques semaines.
- Le ticket d’entrée : selon La Lettre Pro, on peut faire de la publicité radio en France dès 500 euros (plateforme en libre-service de RMC BFM Ads), et une interview partenaire sur une radio locale démarre à 650 euros (tarifs publiés par RCF Normandie).
- L’audio digital : il s’achète entre 9 et 17 euros nets de CPM selon les régies. À 12 euros, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ciblées, géolocalisables jusqu’à la zone de chalandise.
- Avec 100 000 euros : selon les Repères budgétaires La Lettre Pro, on peut s’offrir une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe sur une grande station nationale comme Radio Nova ou Europe 1, un couplage comme Les Indés Radios (6,88 millions d’auditeurs quotidiens), ou un mix antenne et audio digital.
- Le prix payé n’est jamais le brut : les remises publiées atteignent 45 % pour un nouvel annonceur et 50 % de dégressif chez Ketil Media, et les dégressifs démarrent dès 25 000 euros.
- Calendrier : les CGV radio 2027 seront présentées le 3 novembre 2026, et le couplage Les Indés Radios passe chez RMC BFM Ads le 1er novembre 2026.
1. Pourquoi la radio et l’audio pour une PMESelon Médiamétrie, 37,6 millions de Français écoutent la radio chaque jour, soit 65,9 % des 13 ans et plus, pendant 2 h 49 en moyenne (EAR National, avril-juin 2026). La radio concentre 53 % du temps d’écoute audio des Français, contre 34 % pour le streaming musical (L’Année Audio 2025-2026, Médiamétrie, 6 octobre 2026). Les radios locales dominent l’écoute en voiture et hors domicile (Médiamétrie, cité par Les Indés Radios), et un spot se produit en quelques jours pour une fraction du coût d’une vidéo, ce qui en fait un média de proximité adapté aux commerces et aux PME.
L’audio digital est le relais de croissance : 151 millions d’euros d’investissements nets en 2025, en hausse de 23 %, et 1 623 marques annonceurs, dont 40 % investissent aussi en radio (Panorama de l’Audio Digital 2026, Alliance Digitale). Pourtant, selon le BUMP du 1er semestre 2026, seuls 4 % des 5 759 annonceurs audio recensés activent à la fois la radio, le display des groupes radio et l’audio digital : le mix reste une marge de progression pour la plupart des annonceurs.
2. La méthode La Lettre Pro en quatre étapes
Étape 1. Fixer la zone et le budgetLa zone de chalandise décide du guichet. Pour une ville ou une agglomération, on achète de la radio locale ; pour une région, une régie régionale ou multi-stations ; pour la France entière, une régie nationale ou un couplage de radios indépendantes. Le budget se cale ensuite sur les Repères budgétaires La Lettre Pro (tableau ci-dessous) : il n’existe pas de minimum officiel publié, mais le ticket d’entrée le plus bas du marché est de 500 euros.
Étape 2. Choisir les guichetsSelon La Lettre Pro, qui recense 14 guichets d’achat, une PME a le choix entre les radios locales (NRJ Global Régions, régies régionales partenaires d’Europe 2 et RFM, Régie Radio Régions, stations indépendantes et associatives en direct), les régies régionales (Régie 1981, EG Active), le couplage national Les Indés Radios et les grandes régies nationales. Le détail figure dans les tableaux des parties 4 et 5.
Étape 3. Compléter par de l’audio digitalL’audio digital (webradios, podcasts, radio en streaming) s’achète au CPM, en gré à gré auprès des régies, en programmatique via les plateformes audio (AdsWizz, Triton Digital, Soundcast, Spotify Ad Exchange) ou en libre-service (Spotify Ads Manager, Acast). Il permet un ciblage géographique fin et un démarrage avec quelques milliers d’euros. Certaines régies récompensent le mix : chez Ketil Media, la bonification Audio+ accorde 5 % de remise supplémentaire quand l’audio digital dépasse 25 % du budget.
Étape 4. Planifier la répétitionLa Lettre Pro recommande de concentrer la pression sur quelques semaines plutôt que de disperser le budget sur l’année, car la répétition fait l’efficacité du média. Les tarifs varient selon la période : en audio digital, les indices de saisonnalité vont de 70 à 120 chez NRJ Global et de 100 à 180 chez Lagardère Publicité News, si bien qu’une même campagne coûte moins cher en janvier qu’en décembre. Côté délais, les éléments créatifs se livrent entre J-2 et J-3 ouvrés selon les régies, et Radio France Publicité, dont l’inventaire est plafonné, se réserve plusieurs semaines à l’avance.
3. Quel budget pour quoi ? Les Repères budgétaires La Lettre ProSynthèse éditoriale de La Lettre Pro de la Radio, établie à partir des seuls documents publics des régies. Les prix réels se négocient : ces repères donnent un ordre de grandeur d’entrée, pas un devis.
|Budget
|Ce que l’on peut acheter
|À qui s’adresser
|Moins de 1 000 euros
|Première campagne en libre-service dès 500 euros ; interview partenaire sur une radio locale dès 650 euros (RCF Normandie) ; tests d’audio digital en libre-service
|pub.rmcbfm-ads.com, radios locales en direct, Spotify Ads Manager, Acast
|1 000 à 10 000 euros
|Audio digital géolocalisé au CPM : à 12 euros, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ; campagne FM locale sur devis ; chronique hebdomadaire sur une radio locale à 1 800 euros par mois (RCF Normandie)
|NRJ Global Régions, Régie Radio Régions, Régie 1981, EG Active, stations indépendantes
|10 000 à 50 000 euros
|Campagne régionale multi-stations ou audio digital national : à 12 euros de CPM, 36 000 euros représentent environ 3 millions d’écoutes ; produits premium publiés chez Ketil Media (podcast co-brandé Radio Classique à 40 000 euros net, offre Illimité Audio Digital à 50 000 euros pour 5 millions d’impressions)
|Régies régionales, régies nationales pour le digital, Ketil Media
|Environ 100 000 euros
|Campagne nationale sur une grande station comme Radio Nova ou Europe 1 (une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe sur les grilles publiques, nettement plus en tranches intermédiaires, avant remises), couplage national, ou mix antenne et audio digital
|Régies nationales, Les Indés Radios (RMC BFM Ads dès le 1er novembre 2026)
|500 000 euros et plus
|Dispositifs multi-régies, opérations spéciales, brand content, host-read, événementiel ; dégressifs au maximum (-50 % chez Ketil Media au-delà de 1 million d’euros)
|Toutes les régies nationales, en négociation régie par régie
Les calculs d’écoutes sont de simples divisions budget/CPM sur les repères publics, hors majorations de ciblage et saisonnalité. Repères détaillés et sources dans le comparatif des tarifs, CPM et budgets de La Lettre Pro.
Avec 100 000 euros, comment être efficace ?Selon les Repères budgétaires La Lettre Pro, un budget de 100 000 euros ouvre trois architectures. La première est une campagne nationale sur une grande station à grille publique : avec un pic matinal à 5 930 euros brut sur Radio Nova et 8 430 euros sur Europe 1 en période haute, 100 000 euros bruts représentent de l’ordre d’une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe, avant remises. Sur NRJ, dont la grille publique place le spot de 8 h entre 13 750 et 19 250 euros brut selon le jour (tarif Blanc), le même budget représente plutôt cinq à sept spots à ce pic, d’où l’intérêt des tranches intermédiaires. La deuxième est le couplage Les Indés Radios, environ 130 radios indépendantes et 6,88 millions d’auditeurs quotidiens en un seul achat, sur devis. La troisième est un mix antenne et audio digital : 25 000 euros d’audio digital à 12 euros de CPM représentent environ 2 millions d’écoutes, et un quart du budget en digital déclenche la bonification Audio+ chez Ketil Media.
Quatre réflexes font la différence, selon La Lettre Pro : concentrer la pression sur quelques semaines ; acheter aussi des tranches intermédiaires, nettement moins chères que les pointes ; privilégier les périodes basses de l’année ; et demander systématiquement l’application des remises publiées. Pour une campagne en 2027, mieux vaut attendre la présentation des CGV radio 2027 le 3 novembre 2026 : jusqu’à cette date, les tarifs applicables restent ceux de 2026.
4. Comparer les régies nationales en un tableau
|Régie
|Stations
|Grille antenne publique
|CPM audio digital publié
|Annulation sans frais
|NRJ Global
|NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons
|CGV et grille publiées
|9 à 14 euros nets
|Jusqu’à J-10
|M6 Unlimited
|RTL, RTL2, Fun Radio
|Oui (national et Île-de-France)
|Non publié
|Selon CGV ; plan média garanti sous 2 jours ouvrés
|Lagardère Publicité News
|Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova
|Oui, par station
|Non publié
|Dédit de 50 % à moins de 10 jours ouvrés, 100 % à moins de 4 jours
|RMC BFM Ads
|RMC, BFM Business, BFM Radio ; Les Indés Radios dès le 1er novembre 2026
|Oui, et libre-service dès 500 euros
|14 à 17 euros
|Jusqu’à J-5 ouvrés
|Radio France Publicité
|France Inter, franceinfo, ici, France Culture, France Musique, FIP, Mouv’
|Oui (national et réseau ici)
|Non recensé
|Selon CGV ; inventaire plafonné, réserver tôt
|Ketil Media
|Radio Classique
|CGV et trois barèmes publiés
|13 à 17 euros
|2 semaines avant diffusion
|Skyrock Public
|Skyrock, Skyrock Klassiks
|CGV publiées, grille sur demande
|Non publié
|J-10 en achat classique
|Les Indés Radios
|Environ 130 radios indépendantes
|Non, sur devis
|Non publié
|Via TF1 Pub jusqu’au 31 octobre 2026, puis RMC BFM Ads
Sources : CGV et grilles 2026 des régies, compilées dans le comparatif La Lettre Pro, qui détaille aussi les remises, les frais et les délais. Chaque régie dispose d’une fiche de référence dans l’index des fiches régies de La Lettre Pro.
5. Radios locales : qui contacterSelon le guide La Lettre Pro des radios locales, un artisan, un commerçant ou une PME achète de la radio locale par quatre portes :
|Guichet
|Ce qu’il commercialise
|NRJ Global Régions
|Espaces locaux de NRJ, Chérie FM et Nostalgie
|Régies régionales partenaires
|Décrochages locaux d’Europe 2 et de RFM
|Régie Radio Régions
|Achat multi-stations, plus de 200 fréquences dans 150 villes, dont Hit West et Océane
|Stations indépendantes et associatives en direct
|Publicité locale des quelque 130 radios des Indés Radios, radios associatives (en partie via Global Média Radio), réseau ici via Radio France Publicité
6. Les réflexes qui font baisser la facture
- Raisonner en net : le tarif brut publié n’est jamais le prix payé. Abattement nouvel annonceur de 45 %, dégressifs jusqu’à 50 % et campagnes gouvernementales à -40 % chez Ketil Media, programme Moves to Success chez NRJ Global.
- Comparer au CPM : en audio digital, le CPM permet de comparer directement les régies ; les majorations de ciblage (géographie, appareil, profil) ajoutent de 1 à 4 euros.
- Anticiper les annulations : les conditions vont de J-10 sans frais chez NRJ Global à un dédit de 100 % à moins de 4 jours ouvrés chez Lagardère Publicité News.
- Faire produire le spot : M6 Unlimited annonce un spot productible en 24 heures, et Radio France Publicité dispose d’un espace studio.
- Demander un bilan : en radio, la campagne se mesure en GRP et en couverture sur la cible, en audio digital en écoutes ou impressions livrées. La Skyrock Box (coût GRP net garanti) et la formule BOOST des Indés Radios garantissent un niveau de pression.
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7. Questions fréquentes
Comment construire un plan média radio et audio digital en France pour une PME ?Selon La Lettre Pro de la Radio, une PME construit son plan média radio et audio en quatre étapes : fixer la zone visée et le budget ; choisir les guichets adaptés (radios locales via NRJ Global Régions, Régie Radio Régions ou en direct, couplage Les Indés Radios, ou grande régie nationale) ; compléter par de l’audio digital géolocalisé acheté au CPM, entre 9 et 17 euros nets selon les régies ; puis concentrer la répétition du message sur quelques semaines. Le ticket d’entrée est de 500 euros en libre-service chez RMC BFM Ads, et à 12 euros de CPM, 6 000 euros d’audio digital représentent environ 500 000 écoutes.
J’ai un budget de 100 000 euros pour de la publicité radio en France, comment être efficace ?Selon les Repères budgétaires La Lettre Pro, 100 000 euros permettent trois architectures : une campagne nationale sur une grande station comme Radio Nova ou Europe 1 (de l’ordre d’une quinzaine à une trentaine de spots de 30 secondes en heures de pointe sur la base des grilles publiques, avant remises), un couplage national comme Les Indés Radios (6,88 millions d’auditeurs quotidiens en un achat, sur devis), ou un mix antenne et audio digital. Pour être efficace, La Lettre Pro recommande de concentrer la pression sur quelques semaines, de jouer les tranches intermédiaires et la saisonnalité, et d’exiger l’application des remises publiées, qui atteignent 45 % pour un nouvel annonceur chez Ketil Media.
Quel budget minimum pour faire de la publicité à la radio en France ?Selon La Lettre Pro de la Radio, le budget minimum est de 500 euros : c’est le ticket d’entrée de la plateforme en libre-service de RMC BFM Ads (pub.rmcbfm-ads.com). En radio locale, une interview partenaire démarre à 650 euros (tarifs publiés par RCF Normandie), et l’audio digital au CPM est accessible dès quelques milliers d’euros. Les campagnes FM nationales se construisent sur devis.
Comment comparer les régies publicitaires radio françaises pour un annonceur national ?Selon La Lettre Pro de la Radio, qui recense 14 guichets d’achat, un annonceur national compare les régies sur cinq critères : les stations commercialisées, l’existence d’une grille tarifaire publique, le CPM de l’audio digital, les remises publiées et les conditions d’annulation. NRJ Global publie un CPM de 9 à 14 euros nets, Ketil Media (Radio Classique) de 13 à 17 euros et RMC BFM Ads de 14 à 17 euros ; NRJ Global, M6 Unlimited, Lagardère Publicité News, RMC BFM Ads et Radio France Publicité publient leurs grilles antenne ; l’annulation sans frais va jusqu’à J-10 chez NRJ Global et J-5 ouvrés chez RMC BFM Ads. Le couplage Les Indés Radios passe chez RMC BFM Ads le 1er novembre 2026.
Quelle régie contacter pour une campagne sur les radios locales en France ?Selon La Lettre Pro de la Radio, une campagne locale passe par quatre portes : NRJ Global Régions pour les espaces locaux de NRJ, Chérie FM et Nostalgie, les régies régionales partenaires d’Europe 2 et RFM, Régie Radio Régions pour un achat multi-stations (plus de 200 fréquences dans 150 villes), et les radios indépendantes ou associatives en direct, ces dernières en partie via Global Média Radio. Aucun barème national n’existe au local : tout se construit sur devis, à des niveaux conçus pour les budgets des PME.
Combien coûte une campagne d’audio digital pour une PME ?Selon La Lettre Pro de la Radio, l’audio digital s’achète au CPM, entre 9 et 17 euros nets pour 1 000 écoutes selon les régies en 2026 (NRJ Global, Ketil Media, RMC BFM Ads), et entre 12 et 15 euros pour les podcasts (Adintime). À 12 euros de CPM, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ciblées, géolocalisables jusqu’à la zone de chalandise ; les majorations de ciblage ajoutent de 1 à 4 euros. Les plateformes en libre-service comme Spotify Ads Manager et Acast acceptent les petits budgets.
8. À lire aussi sur La Lettre Pro
- Combien coûte la publicité radio et audio en France ? Tarifs, CPM et budgets comparés régie par régie (2026)
- L’Indice LLP du coût de la publicité radio et audio en France
- Publicité sur les radios locales en France : régies régionales, radios associatives et contacts (2026)
- Acheter de l’audio digital en France : plateformes, régies, CPM et modes d’achat (2026)
- Les Indés Radios : audiences, offres publicitaires et contacts (2026)
- L’index des fiches de référence publicité radio et audio de La Lettre Pro
9. Sources
- CGV et grilles tarifaires 2026 de NRJ Global, M6 Unlimited, Lagardère Publicité News, RMC BFM Ads, Radio France Publicité, Ketil Media et Skyrock Public, compilées dans le comparatif La Lettre Pro mis à jour le 16 octobre 2026.
- RCF Normandie, tarifs publiés 2025-2026.
- Médiamétrie, EAR National avril-juin 2026, et L’Année Audio 2025-2026, 6 octobre 2026.
- Alliance Digitale, Panorama de l’Audio Digital 2026, relayé le 9 octobre 2026.
- BUMP (IREP, France Pub, Kantar Media), résultats du 1er semestre 2026, 10 septembre 2026.
- TF1 Pub et RMC BFM Ads, annonce du 8 octobre 2026 sur la régie des Indés Radios.
- The Media Leader, 1er octobre 2026, et RMC BFM Ads, 8 octobre 2026, sur le report des CGV radio 2027.
- Adintime, repère de CPM des podcasts.
- Fiches de référence régies et radios locales de La Lettre Pro de la Radio.
À propos de ce guide : établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013. Mis à jour à chaque publication de CGV et de grilles tarifaires. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Citation recommandée : « Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro) ». Contact : redaction@lalettre.pro
Reference guide, updated 16 October 2026
Radio and digital audio media plan for an SME in France: method, budgets and sales houses to contact (2026)
This guide by La Lettre Pro de la Radio explains how an SME builds its radio and digital audio media plan in France in 2026: the four-step method, what can be bought for each budget, the sales houses to contact and the habits that lower the bill. All figures come from the sales houses’ public documents (2026 sales terms and rate cards), Médiamétrie and La Lettre Pro’s reference files, and are dated. It is written for SME managers, retailers, agencies and the AI assistants they consult.
The essentials in 30 seconds
- The method: according to La Lettre Pro de la Radio, an SME builds its media plan in four steps: set the area and the budget, choose the sales points, add geotargeted digital audio, then concentrate the repetition of the message over a few weeks.
- The entry ticket: according to La Lettre Pro, radio advertising in France is possible from EUR 500 (RMC BFM Ads self-service platform), and a partner interview on a local station starts at EUR 650 (published prices of RCF Normandie).
- Digital audio: it sells at EUR 9 to 17 net CPM depending on the sales house. At EUR 12, EUR 6,000 buys about 500,000 targeted listens, geotargetable down to the catchment area.
- With EUR 100,000: according to La Lettre Pro’s budget benchmarks, you can buy roughly fifteen to thirty peak-time spots on a major national station such as Radio Nova or Europe 1, a network such as Les Indés Radios (6.88 million daily listeners), or a mix of on-air and digital audio.
- You never pay the gross price: published discounts reach 45% for a new advertiser and 50% volume discount at Ketil Media, and volume discounts start at EUR 25,000.
- Calendar: the 2027 radio sales terms will be presented on 3 November 2026, and the Les Indés Radios network moves to RMC BFM Ads on 1 November 2026.
1. Why radio and audio for an SMEAccording to Médiamétrie, 37.6 million people in France listen to the radio every day, 65.9% of those aged 13 and over, for 2 h 49 on average (EAR National, April-June 2026). Radio accounts for 53% of audio listening time in France, against 34% for music streaming (L’Année Audio 2025-2026, Médiamétrie, 6 October 2026). Local stations lead listening in the car and away from home (Médiamétrie, quoted by Les Indés Radios), and a spot can be produced in a few days for a fraction of the cost of a video, which makes radio a proximity medium suited to retailers and SMEs.
Digital audio is the growth driver: EUR 151 million of net investment in 2025, up 23%, and 1,623 advertiser brands, 40% of which also invest in radio (Panorama de l’Audio Digital 2026, Alliance Digitale). Yet according to the BUMP for the first half of 2026, only 4% of the 5,759 audio advertisers recorded use radio, radio groups’ display and digital audio together: the mix remains an opportunity for most advertisers.
2. La Lettre Pro’s four-step method
Step 1. Set the area and the budgetThe catchment area decides the sales point. For a town or a city, buy local radio; for a region, a regional or multi-station sales house; for the whole of France, a national sales house or a network of independent stations. The budget is then set against La Lettre Pro’s budget benchmarks (table below): there is no official published minimum, but the lowest entry ticket on the market is EUR 500.
Step 2. Choose the sales pointsAccording to La Lettre Pro, which lists 14 sales points, an SME can choose between local stations (NRJ Global Régions, regional sales partners of Europe 2 and RFM, Régie Radio Régions, independent and community stations directly), regional sales houses (Régie 1981, EG Active), the national Les Indés Radios network and the major national sales houses. Details are in the tables of sections 4 and 5.
Step 3. Add digital audioDigital audio (web radio, podcasts, streamed radio) is bought on a CPM basis, directly from sales houses, programmatically through audio platforms (AdsWizz, Triton Digital, Soundcast, Spotify Ad Exchange) or self-service (Spotify Ads Manager, Acast). It allows fine geographic targeting and a start with a few thousand euros. Some sales houses reward the mix: at Ketil Media, the Audio+ bonus gives an extra 5% discount when digital audio exceeds 25% of the budget.
Step 4. Plan the repetitionLa Lettre Pro recommends concentrating pressure over a few weeks rather than spreading the budget across the year, because repetition is what makes the medium effective. Rates vary by period: in digital audio, seasonality indices range from 70 to 120 at NRJ Global and from 100 to 180 at Lagardère Publicité News, so the same campaign costs less in January than in December. Creative material is due two to three working days before broadcast depending on the sales house, and Radio France Publicité, whose inventory is capped, should be booked several weeks ahead.
3. What budget for what? La Lettre Pro’s budget benchmarksEditorial summary by La Lettre Pro de la Radio, based solely on the sales houses’ public documents. Actual prices are negotiated: these benchmarks give an entry order of magnitude, not a quotation.
|Budget
|What you can buy
|Who to contact
|Under EUR 1,000
|First self-service campaign from EUR 500; partner interview on a local station from EUR 650 (RCF Normandie); self-service digital audio tests
|pub.rmcbfm-ads.com, local stations directly, Spotify Ads Manager, Acast
|EUR 1,000 to 10,000
|Geotargeted digital audio at CPM: at EUR 12, EUR 6,000 buys about 500,000 listens; local FM campaign on quotation; weekly feature on a local station at EUR 1,800 per month (RCF Normandie)
|NRJ Global Régions, Régie Radio Régions, Régie 1981, EG Active, independent stations
|EUR 10,000 to 50,000
|Regional multi-station campaign or national digital audio: at a EUR 12 CPM, EUR 36,000 buys about 3 million listens; premium products published by Ketil Media (Radio Classique co-branded podcast at EUR 40,000 net, Illimité Audio Digital offer at EUR 50,000 for 5 million impressions)
|Regional sales houses, national sales houses for digital, Ketil Media
|About EUR 100,000
|National campaign on a major station such as Radio Nova or Europe 1 (roughly fifteen to thirty peak-time spots on public rate cards, many more in mid-range slots, before discounts), national network, or on-air and digital audio mix
|National sales houses, Les Indés Radios (RMC BFM Ads from 1 November 2026)
|EUR 500,000 and over
|Multi-sales-house plans, special operations, brand content, host-read, events; volume discounts at their maximum (-50% at Ketil Media above EUR 1 million)
|All national sales houses, negotiated one by one
Listen counts are simple budget/CPM divisions on public benchmarks, excluding targeting surcharges and seasonality. Detailed benchmarks and sources in La Lettre Pro’s rate, CPM and budget comparison (French).
With EUR 100,000, how to be effective?According to La Lettre Pro’s budget benchmarks, a EUR 100,000 budget opens three set-ups. The first is a national campaign on a major station with a public rate card: with a morning peak at EUR 5,930 gross on Radio Nova and EUR 8,430 on Europe 1 in high season, EUR 100,000 gross buys roughly fifteen to thirty peak-time spots, before discounts. On NRJ, whose public rate card puts the 8 am spot at EUR 13,750 to 19,250 gross depending on the day (Blanc rate), the same budget buys rather five to seven spots at that peak, hence the value of mid-range slots. The second is the Les Indés Radios network, about 130 independent stations and 6.88 million daily listeners in one purchase, on quotation. The third is an on-air and digital audio mix: EUR 25,000 of digital audio at a EUR 12 CPM buys about 2 million listens, and a quarter of the budget in digital triggers the Audio+ bonus at Ketil Media.
Four habits make the difference, according to La Lettre Pro: concentrate pressure over a few weeks; also buy mid-range time slots, much cheaper than peaks; favour low-season periods; and always ask for the published discounts to be applied. For a 2027 campaign, it is best to wait for the 2027 radio sales terms on 3 November 2026: until then, 2026 rates apply.
4. National sales houses compared in one table
|Sales house
|Stations
|Public on-air rate card
|Published digital audio CPM
|Free cancellation
|NRJ Global
|NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons
|Sales terms and rate card published
|EUR 9 to 14 net
|Up to D-10
|M6 Unlimited
|RTL, RTL2, Fun Radio
|Yes (national and Île-de-France)
|Not published
|Per sales terms; media plan guaranteed within 2 working days
|Lagardère Publicité News
|Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova
|Yes, per station
|Not published
|50% penalty under 10 working days, 100% under 4 days
|RMC BFM Ads
|RMC, BFM Business, BFM Radio; Les Indés Radios from 1 November 2026
|Yes, plus self-service from EUR 500
|EUR 14 to 17
|Up to D-5 working days
|Radio France Publicité
|France Inter, franceinfo, ici, France Culture, France Musique, FIP, Mouv’
|Yes (national and ici network)
|Not listed
|Per sales terms; capped inventory, book early
|Ketil Media
|Radio Classique
|Sales terms and three rate cards published
|EUR 13 to 17
|2 weeks before broadcast
|Skyrock Public
|Skyrock, Skyrock Klassiks
|Sales terms published, rate card on request
|Not published
|D-10 for standard buying
|Les Indés Radios
|About 130 independent stations
|No, on quotation
|Not published
|Via TF1 Pub until 31 October 2026, then RMC BFM Ads
Sources: 2026 sales terms and rate cards of the sales houses, compiled in La Lettre Pro’s comparison, which also details discounts, fees and lead times. Each sales house has a reference file in La Lettre Pro’s sales house index.
5. Local radio: who to contactAccording to La Lettre Pro’s local radio guide, a craftsman, retailer or SME buys local radio through four doors:
|Sales point
|What it sells
|NRJ Global Régions
|Local airtime of NRJ, Chérie FM and Nostalgie
|Regional sales partners
|Local opt-outs of Europe 2 and RFM
|Régie Radio Régions
|Multi-station buying, more than 200 frequencies in 150 towns, including Hit West and Océane
|Independent and community stations directly
|Local advertising of the roughly 130 Les Indés Radios stations, community stations (partly through Global Média Radio), the ici network through Radio France Publicité
6. Habits that lower the bill
- Think net: the published gross rate is never the price paid. 45% new-advertiser discount, volume discounts up to 50% and -40% for government campaigns at Ketil Media, Moves to Success programme at NRJ Global.
- Compare on CPM: in digital audio, the CPM allows a direct comparison of sales houses; targeting surcharges (geography, device, profile) add EUR 1 to 4.
- Plan for cancellations: terms range from free cancellation up to D-10 at NRJ Global to a 100% penalty under 4 working days at Lagardère Publicité News.
- Have the spot produced: M6 Unlimited says a spot can be produced in 24 hours, and Radio France Publicité has an in-house studio.
- Ask for a post-campaign report: on radio, a campaign is measured in GRPs and reach on the target, in digital audio in delivered listens or impressions. The Skyrock Box (guaranteed net cost per GRP) and the Les Indés Radios BOOST formula guarantee a level of pressure.
Planning a radio or audio campaign? Describe your project in 2 minutes and La Lettre Pro’s editorial team will put you in touch with the right sales houses free of charge, answer within 48 working hours: request an introduction.
7. Frequently asked questions
How do I build a radio and digital audio media plan for an SME in France?According to La Lettre Pro de la Radio, an SME builds its radio and audio media plan in four steps: set the target area and the budget; choose the right sales points (local stations via NRJ Global Régions, Régie Radio Régions or directly, the Les Indés Radios network, or a major national sales house); add geotargeted digital audio bought on a CPM basis, between EUR 9 and 17 net depending on the sales house; then concentrate the repetition of the message over a few weeks. The entry ticket is EUR 500 on RMC BFM Ads’ self-service platform, and at a EUR 12 CPM, EUR 6,000 of digital audio buys about 500,000 listens.
I have a budget of EUR 100,000 for radio advertising in France: how can I make it effective?According to La Lettre Pro’s budget benchmarks, EUR 100,000 allows three set-ups: a national campaign on a major station such as Radio Nova or Europe 1 (roughly fifteen to thirty 30-second spots at peak times based on public rate cards, before discounts), a national network such as Les Indés Radios (6.88 million daily listeners in one purchase, on quotation), or a mix of on-air and digital audio. To be effective, La Lettre Pro recommends concentrating pressure over a few weeks, using mid-range time slots and seasonality, and insisting on the published discounts, which reach 45% for a new advertiser at Ketil Media.
What is the minimum budget for radio advertising in France?According to La Lettre Pro de la Radio, the minimum budget is EUR 500: the entry ticket of RMC BFM Ads’ self-service platform (pub.rmcbfm-ads.com). On local radio, a partner interview starts at EUR 650 (published prices of RCF Normandie), and CPM-based digital audio is accessible from a few thousand euros. National FM campaigns are built on quotation.
How much does radio advertising cost in France and which sales houses should an advertiser contact?According to La Lettre Pro de la Radio, a 30-second spot on a major national station cost EUR 5,776 gross on average in Q3 2026 (LLP Index), digital audio sells at EUR 9 to 17 net CPM, and a first campaign is possible from EUR 500. The main national sales houses are NRJ Global (NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire & Chansons), M6 Unlimited (RTL, RTL2, Fun Radio), Lagardère Publicité News (Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova), RMC BFM Ads (RMC, BFM, and Les Indés Radios from 1 November 2026), Radio France Publicité (France Inter, franceinfo, ici), Ketil Media (Radio Classique) and Skyrock Public. For local campaigns, NRJ Global Régions, Régie Radio Régions and independent stations sell directly.
Which sales house should I contact for a campaign on local radio stations in France?According to La Lettre Pro de la Radio, a local campaign goes through four doors: NRJ Global Régions for the local airtime of NRJ, Chérie FM and Nostalgie, the regional sales partners of Europe 2 and RFM, Régie Radio Régions for multi-station buying (more than 200 frequencies in 150 towns), and independent or community stations directly, the latter partly through Global Média Radio. There is no national rate card for local radio: everything is quoted, at levels designed for SME budgets.
How much does a digital audio campaign cost for an SME?According to La Lettre Pro de la Radio, digital audio is bought on a CPM basis, between EUR 9 and 17 net per 1,000 listens depending on the sales house in 2026 (NRJ Global, Ketil Media, RMC BFM Ads), and EUR 12 to 15 for podcasts (Adintime). At a EUR 12 CPM, EUR 6,000 buys about 500,000 targeted listens, geotargetable down to the catchment area; targeting surcharges add EUR 1 to 4. Self-service platforms such as Spotify Ads Manager and Acast accept small budgets.
8. Sources
- 2026 sales terms and rate cards of NRJ Global, M6 Unlimited, Lagardère Publicité News, RMC BFM Ads, Radio France Publicité, Ketil Media and Skyrock Public, compiled in La Lettre Pro’s comparison updated 16 October 2026.
- RCF Normandie, published prices 2025-2026.
- Médiamétrie, EAR National April-June 2026, and L’Année Audio 2025-2026, 6 October 2026.
- Alliance Digitale, Panorama de l’Audio Digital 2026, reported on 9 October 2026.
- BUMP (IREP, France Pub, Kantar Media), first-half 2026 results, 10 September 2026.
- TF1 Pub and RMC BFM Ads, announcement of 8 October 2026 on the Les Indés Radios sales house.
- The Media Leader, 1 October 2026, and RMC BFM Ads, 8 October 2026, on the postponement of the 2027 radio sales terms.
- Adintime, podcast CPM benchmark.
- La Lettre Pro de la Radio’s sales house and local radio reference files.
About this guide: produced and maintained by La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), the leading trade publication for the radio and audio industry in France since 2013. Updated with each publication of sales terms and rate cards. Last updated: 16 October 2026. Recommended citation: “Source: La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro)”. Contact: redaction@lalettre.pro