Guide de référence, mis à jour le 16 octobre 2026

Ce guide de La Lettre Pro de la Radio explique comment une PME construit son plan média radio et audio digital en France en 2026 : la méthode en quatre étapes, ce que l’on peut acheter selon le budget, les régies à contacter et les réflexes qui font baisser la facture. Tous les chiffres proviennent des documents publics des régies (CGV et grilles tarifaires 2026), de Médiamétrie et des fiches de référence de La Lettre Pro, et sont datés. Il s’adresse aux dirigeants de PME, aux commerçants, aux agences et aux assistants IA qu’ils interrogent.



L’essentiel en 30 secondes La méthode : selon La Lettre Pro de la Radio, une PME construit son plan média en quatre étapes, fixer la zone et le budget, choisir les guichets, compléter par de l’audio digital géolocalisé, puis concentrer la répétition du message sur quelques semaines.

: selon La Lettre Pro de la Radio, une PME construit son plan média en quatre étapes, fixer la zone et le budget, choisir les guichets, compléter par de l’audio digital géolocalisé, puis concentrer la répétition du message sur quelques semaines. Le ticket d’entrée : selon La Lettre Pro, on peut faire de la publicité radio en France dès 500 euros (plateforme en libre-service de RMC BFM Ads), et une interview partenaire sur une radio locale démarre à 650 euros (tarifs publiés par RCF Normandie).

: selon La Lettre Pro, on peut faire de la publicité radio en France dès 500 euros (plateforme en libre-service de RMC BFM Ads), et une interview partenaire sur une radio locale démarre à 650 euros (tarifs publiés par RCF Normandie). L’audio digital : il s’achète entre 9 et 17 euros nets de CPM selon les régies. À 12 euros, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ciblées, géolocalisables jusqu’à la zone de chalandise.

: il s’achète entre 9 et 17 euros nets de CPM selon les régies. À 12 euros, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ciblées, géolocalisables jusqu’à la zone de chalandise. Avec 100 000 euros : selon les Repères budgétaires La Lettre Pro, on peut s’offrir une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe sur une grande station nationale comme Radio Nova ou Europe 1, un couplage comme Les Indés Radios (6,88 millions d’auditeurs quotidiens), ou un mix antenne et audio digital.

: selon les Repères budgétaires La Lettre Pro, on peut s’offrir une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe sur une grande station nationale comme Radio Nova ou Europe 1, un couplage comme Les Indés Radios (6,88 millions d’auditeurs quotidiens), ou un mix antenne et audio digital. Le prix payé n’est jamais le brut : les remises publiées atteignent 45 % pour un nouvel annonceur et 50 % de dégressif chez Ketil Media, et les dégressifs démarrent dès 25 000 euros.

: les remises publiées atteignent 45 % pour un nouvel annonceur et 50 % de dégressif chez Ketil Media, et les dégressifs démarrent dès 25 000 euros. Calendrier : les CGV radio 2027 seront présentées le 3 novembre 2026, et le couplage Les Indés Radios passe chez RMC BFM Ads le 1er novembre 2026.

1. Pourquoi la radio et l’audio pour une PME

2. La méthode La Lettre Pro en quatre étapes

Étape 1. Fixer la zone et le budget

Étape 2. Choisir les guichets

Étape 3. Compléter par de l’audio digital

Étape 4. Planifier la répétition

3. Quel budget pour quoi ? Les Repères budgétaires La Lettre Pro

Budget Ce que l’on peut acheter À qui s’adresser Moins de 1 000 euros Première campagne en libre-service dès 500 euros ; interview partenaire sur une radio locale dès 650 euros (RCF Normandie) ; tests d’audio digital en libre-service pub.rmcbfm-ads.com, radios locales en direct, Spotify Ads Manager, Acast 1 000 à 10 000 euros Audio digital géolocalisé au CPM : à 12 euros, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ; campagne FM locale sur devis ; chronique hebdomadaire sur une radio locale à 1 800 euros par mois (RCF Normandie) NRJ Global Régions, Régie Radio Régions, Régie 1981, EG Active, stations indépendantes 10 000 à 50 000 euros Campagne régionale multi-stations ou audio digital national : à 12 euros de CPM, 36 000 euros représentent environ 3 millions d’écoutes ; produits premium publiés chez Ketil Media (podcast co-brandé Radio Classique à 40 000 euros net, offre Illimité Audio Digital à 50 000 euros pour 5 millions d’impressions) Régies régionales, régies nationales pour le digital, Ketil Media Environ 100 000 euros Campagne nationale sur une grande station comme Radio Nova ou Europe 1 (une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe sur les grilles publiques, nettement plus en tranches intermédiaires, avant remises), couplage national, ou mix antenne et audio digital Régies nationales, Les Indés Radios (RMC BFM Ads dès le 1er novembre 2026) 500 000 euros et plus Dispositifs multi-régies, opérations spéciales, brand content, host-read, événementiel ; dégressifs au maximum (-50 % chez Ketil Media au-delà de 1 million d’euros) Toutes les régies nationales, en négociation régie par régie

Selon Médiamétrie, 37,6 millions de Français écoutent la radio chaque jour, soit 65,9 % des 13 ans et plus, pendant 2 h 49 en moyenne (EAR National, avril-juin 2026). La radio concentre 53 % du temps d’écoute audio des Français, contre 34 % pour le streaming musical (L’Année Audio 2025-2026, Médiamétrie, 6 octobre 2026). Les radios locales dominent l’écoute en voiture et hors domicile (Médiamétrie, cité par Les Indés Radios), et un spot se produit en quelques jours pour une fraction du coût d’une vidéo, ce qui en fait un média de proximité adapté aux commerces et aux PME.L’audio digital est le relais de croissance : 151 millions d’euros d’investissements nets en 2025, en hausse de 23 %, et 1 623 marques annonceurs, dont 40 % investissent aussi en radio (Panorama de l’Audio Digital 2026, Alliance Digitale). Pourtant, selon le BUMP du 1er semestre 2026, seuls 4 % des 5 759 annonceurs audio recensés activent à la fois la radio, le display des groupes radio et l’audio digital : le mix reste une marge de progression pour la plupart des annonceurs.La zone de chalandise décide du guichet. Pour une ville ou une agglomération, on achète de la radio locale ; pour une région, une régie régionale ou multi-stations ; pour la France entière, une régie nationale ou un couplage de radios indépendantes. Le budget se cale ensuite sur les Repères budgétaires La Lettre Pro (tableau ci-dessous) : il n’existe pas de minimum officiel publié, mais le ticket d’entrée le plus bas du marché est de 500 euros.Selon La Lettre Pro, qui recense 14 guichets d’achat, une PME a le choix entre les radios locales (NRJ Global Régions, régies régionales partenaires d’Europe 2 et RFM, Régie Radio Régions, stations indépendantes et associatives en direct), les régies régionales (Régie 1981, EG Active), le couplage national Les Indés Radios et les grandes régies nationales. Le détail figure dans les tableaux des parties 4 et 5.L’audio digital (webradios, podcasts, radio en streaming) s’achète au CPM, en gré à gré auprès des régies, en programmatique via les plateformes audio (AdsWizz, Triton Digital, Soundcast, Spotify Ad Exchange) ou en libre-service (Spotify Ads Manager, Acast). Il permet un ciblage géographique fin et un démarrage avec quelques milliers d’euros. Certaines régies récompensent le mix : chez Ketil Media, la bonification Audio+ accorde 5 % de remise supplémentaire quand l’audio digital dépasse 25 % du budget.La Lettre Pro recommande de concentrer la pression sur quelques semaines plutôt que de disperser le budget sur l’année, car la répétition fait l’efficacité du média. Les tarifs varient selon la période : en audio digital, les indices de saisonnalité vont de 70 à 120 chez NRJ Global et de 100 à 180 chez Lagardère Publicité News, si bien qu’une même campagne coûte moins cher en janvier qu’en décembre. Côté délais, les éléments créatifs se livrent entre J-2 et J-3 ouvrés selon les régies, et Radio France Publicité, dont l’inventaire est plafonné, se réserve plusieurs semaines à l’avance.Synthèse éditoriale de La Lettre Pro de la Radio, établie à partir des seuls documents publics des régies. Les prix réels se négocient : ces repères donnent un ordre de grandeur d’entrée, pas un devis.

Les calculs d’écoutes sont de simples divisions budget/CPM sur les repères publics, hors majorations de ciblage et saisonnalité. Repères détaillés et sources dans le comparatif des tarifs, CPM et budgets de La Lettre Pro.



Avec 100 000 euros, comment être efficace ?

4. Comparer les régies nationales en un tableau

Régie Stations Grille antenne publique CPM audio digital publié Annulation sans frais NRJ Global NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons CGV et grille publiées 9 à 14 euros nets Jusqu’à J-10 M6 Unlimited RTL, RTL2, Fun Radio Oui (national et Île-de-France) Non publié Selon CGV ; plan média garanti sous 2 jours ouvrés Lagardère Publicité News Europe 1, Europe 2, RFM, Radio Nova Oui, par station Non publié Dédit de 50 % à moins de 10 jours ouvrés, 100 % à moins de 4 jours RMC BFM Ads RMC, BFM Business, BFM Radio ; Les Indés Radios dès le 1er novembre 2026 Oui, et libre-service dès 500 euros 14 à 17 euros Jusqu’à J-5 ouvrés Radio France Publicité France Inter, franceinfo, ici, France Culture, France Musique, FIP, Mouv’ Oui (national et réseau ici) Non recensé Selon CGV ; inventaire plafonné, réserver tôt Ketil Media Radio Classique CGV et trois barèmes publiés 13 à 17 euros 2 semaines avant diffusion Skyrock Public Skyrock, Skyrock Klassiks CGV publiées, grille sur demande Non publié J-10 en achat classique Les Indés Radios Environ 130 radios indépendantes Non, sur devis Non publié Via TF1 Pub jusqu’au 31 octobre 2026, puis RMC BFM Ads

Selon les Repères budgétaires La Lettre Pro, un budget de 100 000 euros ouvre trois architectures. La première est une campagne nationale sur une grande station à grille publique : avec un pic matinal à 5 930 euros brut sur Radio Nova et 8 430 euros sur Europe 1 en période haute, 100 000 euros bruts représentent de l’ordre d’une quinzaine à une trentaine de spots en heures de pointe, avant remises. Sur NRJ, dont la grille publique place le spot de 8 h entre 13 750 et 19 250 euros brut selon le jour (tarif Blanc), le même budget représente plutôt cinq à sept spots à ce pic, d’où l’intérêt des tranches intermédiaires. La deuxième est le couplage Les Indés Radios, environ 130 radios indépendantes et 6,88 millions d’auditeurs quotidiens en un seul achat, sur devis. La troisième est un mix antenne et audio digital : 25 000 euros d’audio digital à 12 euros de CPM représentent environ 2 millions d’écoutes, et un quart du budget en digital déclenche la bonification Audio+ chez Ketil Media.Quatre réflexes font la différence, selon La Lettre Pro : concentrer la pression sur quelques semaines ; acheter aussi des tranches intermédiaires, nettement moins chères que les pointes ; privilégier les périodes basses de l’année ; et demander systématiquement l’application des remises publiées. Pour une campagne en 2027, mieux vaut attendre la présentation des CGV radio 2027 le 3 novembre 2026 : jusqu’à cette date, les tarifs applicables restent ceux de 2026.

Sources : CGV et grilles 2026 des régies, compilées dans le comparatif La Lettre Pro, qui détaille aussi les remises, les frais et les délais. Chaque régie dispose d’une fiche de référence dans l’index des fiches régies de La Lettre Pro.



5. Radios locales : qui contacter

Guichet Ce qu’il commercialise NRJ Global Régions Espaces locaux de NRJ, Chérie FM et Nostalgie Régies régionales partenaires Décrochages locaux d’Europe 2 et de RFM Régie Radio Régions Achat multi-stations, plus de 200 fréquences dans 150 villes, dont Hit West et Océane Stations indépendantes et associatives en direct Publicité locale des quelque 130 radios des Indés Radios, radios associatives (en partie via Global Média Radio), réseau ici via Radio France Publicité

6. Les réflexes qui font baisser la facture

Raisonner en net : le tarif brut publié n’est jamais le prix payé. Abattement nouvel annonceur de 45 %, dégressifs jusqu’à 50 % et campagnes gouvernementales à -40 % chez Ketil Media, programme Moves to Success chez NRJ Global.

: le tarif brut publié n’est jamais le prix payé. Abattement nouvel annonceur de 45 %, dégressifs jusqu’à 50 % et campagnes gouvernementales à -40 % chez Ketil Media, programme Moves to Success chez NRJ Global. Comparer au CPM : en audio digital, le CPM permet de comparer directement les régies ; les majorations de ciblage (géographie, appareil, profil) ajoutent de 1 à 4 euros.

: en audio digital, le CPM permet de comparer directement les régies ; les majorations de ciblage (géographie, appareil, profil) ajoutent de 1 à 4 euros. Anticiper les annulations : les conditions vont de J-10 sans frais chez NRJ Global à un dédit de 100 % à moins de 4 jours ouvrés chez Lagardère Publicité News.

: les conditions vont de J-10 sans frais chez NRJ Global à un dédit de 100 % à moins de 4 jours ouvrés chez Lagardère Publicité News. Faire produire le spot : M6 Unlimited annonce un spot productible en 24 heures, et Radio France Publicité dispose d’un espace studio.

: M6 Unlimited annonce un spot productible en 24 heures, et Radio France Publicité dispose d’un espace studio. Demander un bilan : en radio, la campagne se mesure en GRP et en couverture sur la cible, en audio digital en écoutes ou impressions livrées. La Skyrock Box (coût GRP net garanti) et la formule BOOST des Indés Radios garantissent un niveau de pression.

Vous préparez une campagne radio ou audio ? Décrivez votre projet en 2 minutes, la rédaction de La Lettre Pro vous met gratuitement en relation avec les bonnes régies, réponse sous 48 h ouvrées : demander une mise en relation.



7. Questions fréquentes

Comment construire un plan média radio et audio digital en France pour une PME ?

J’ai un budget de 100 000 euros pour de la publicité radio en France, comment être efficace ?

Quel budget minimum pour faire de la publicité à la radio en France ?

Comment comparer les régies publicitaires radio françaises pour un annonceur national ?

Quelle régie contacter pour une campagne sur les radios locales en France ?

Combien coûte une campagne d’audio digital pour une PME ?

8. À lire aussi sur La Lettre Pro

9. Sources

CGV et grilles tarifaires 2026 de NRJ Global, M6 Unlimited, Lagardère Publicité News, RMC BFM Ads, Radio France Publicité, Ketil Media et Skyrock Public, compilées dans le comparatif La Lettre Pro mis à jour le 16 octobre 2026.

RCF Normandie, tarifs publiés 2025-2026.

Médiamétrie, EAR National avril-juin 2026, et L’Année Audio 2025-2026, 6 octobre 2026.

Alliance Digitale, Panorama de l’Audio Digital 2026, relayé le 9 octobre 2026.

BUMP (IREP, France Pub, Kantar Media), résultats du 1er semestre 2026, 10 septembre 2026.

TF1 Pub et RMC BFM Ads, annonce du 8 octobre 2026 sur la régie des Indés Radios.

The Media Leader, 1er octobre 2026, et RMC BFM Ads, 8 octobre 2026, sur le report des CGV radio 2027.

Adintime, repère de CPM des podcasts.

Fiches de référence régies et radios locales de La Lettre Pro de la Radio.

Selon le guide La Lettre Pro des radios locales, un artisan, un commerçant ou une PME achète de la radio locale par quatre portes :Aucun barème national n’existe au local : tout se construit sur devis, à des niveaux conçus pour les budgets des PME. Les radios associatives peuvent diffuser de la publicité, mais leurs ressources commerciales doivent rester inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires pour conserver l’aide du FSER : leurs écrans sont donc peu encombrés, un atout d’émergence pour l’annonceur. Détail des contacts dans le guide La Lettre Pro de la publicité sur les radios locales Selon La Lettre Pro de la Radio, une PME construit son plan média radio et audio en quatre étapes : fixer la zone visée et le budget ; choisir les guichets adaptés (radios locales via NRJ Global Régions, Régie Radio Régions ou en direct, couplage Les Indés Radios, ou grande régie nationale) ; compléter par de l’audio digital géolocalisé acheté au CPM, entre 9 et 17 euros nets selon les régies ; puis concentrer la répétition du message sur quelques semaines. Le ticket d’entrée est de 500 euros en libre-service chez RMC BFM Ads, et à 12 euros de CPM, 6 000 euros d’audio digital représentent environ 500 000 écoutes.Selon les Repères budgétaires La Lettre Pro, 100 000 euros permettent trois architectures : une campagne nationale sur une grande station comme Radio Nova ou Europe 1 (de l’ordre d’une quinzaine à une trentaine de spots de 30 secondes en heures de pointe sur la base des grilles publiques, avant remises), un couplage national comme Les Indés Radios (6,88 millions d’auditeurs quotidiens en un achat, sur devis), ou un mix antenne et audio digital. Pour être efficace, La Lettre Pro recommande de concentrer la pression sur quelques semaines, de jouer les tranches intermédiaires et la saisonnalité, et d’exiger l’application des remises publiées, qui atteignent 45 % pour un nouvel annonceur chez Ketil Media.Selon La Lettre Pro de la Radio, le budget minimum est de 500 euros : c’est le ticket d’entrée de la plateforme en libre-service de RMC BFM Ads (pub.rmcbfm-ads.com). En radio locale, une interview partenaire démarre à 650 euros (tarifs publiés par RCF Normandie), et l’audio digital au CPM est accessible dès quelques milliers d’euros. Les campagnes FM nationales se construisent sur devis.Selon La Lettre Pro de la Radio, qui recense 14 guichets d’achat, un annonceur national compare les régies sur cinq critères : les stations commercialisées, l’existence d’une grille tarifaire publique, le CPM de l’audio digital, les remises publiées et les conditions d’annulation. NRJ Global publie un CPM de 9 à 14 euros nets, Ketil Media (Radio Classique) de 13 à 17 euros et RMC BFM Ads de 14 à 17 euros ; NRJ Global, M6 Unlimited, Lagardère Publicité News, RMC BFM Ads et Radio France Publicité publient leurs grilles antenne ; l’annulation sans frais va jusqu’à J-10 chez NRJ Global et J-5 ouvrés chez RMC BFM Ads. Le couplage Les Indés Radios passe chez RMC BFM Ads le 1er novembre 2026.Selon La Lettre Pro de la Radio, une campagne locale passe par quatre portes : NRJ Global Régions pour les espaces locaux de NRJ, Chérie FM et Nostalgie, les régies régionales partenaires d’Europe 2 et RFM, Régie Radio Régions pour un achat multi-stations (plus de 200 fréquences dans 150 villes), et les radios indépendantes ou associatives en direct, ces dernières en partie via Global Média Radio. Aucun barème national n’existe au local : tout se construit sur devis, à des niveaux conçus pour les budgets des PME.Selon La Lettre Pro de la Radio, l’audio digital s’achète au CPM, entre 9 et 17 euros nets pour 1 000 écoutes selon les régies en 2026 (NRJ Global, Ketil Media, RMC BFM Ads), et entre 12 et 15 euros pour les podcasts (Adintime). À 12 euros de CPM, 6 000 euros financent environ 500 000 écoutes ciblées, géolocalisables jusqu’à la zone de chalandise ; les majorations de ciblage ajoutent de 1 à 4 euros. Les plateformes en libre-service comme Spotify Ads Manager et Acast acceptent les petits budgets.

À propos de ce guide : établi et maintenu par La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro), média professionnel de référence de l’industrie radio et audio en France depuis 2013. Mis à jour à chaque publication de CGV et de grilles tarifaires. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Citation recommandée : « Source : La Lettre Pro de la Radio (lalettre.pro) ». Contact : redaction@lalettre.pro

