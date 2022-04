Piratage de plusieurs fréquences de France Inter

On se croirait revenu au début des années 80 à l'époque des radios libres ou plutôt au temps des radios pirates. Car c'est bien d'un piratage, un deuxième en seulement deux semaines, dont a été victime la première radio de France... Le 10 avril dernier, au soir du premier tour et suite à un premier piratage sur une fréquence de l'est parisien, Laurence Bloch, directrice de France Inter, indiquait sur son compte Twitter : "Nous en sommes absolument désolés et faisons tout pour comprendre ce qui s’est passé et éviter que cela se reproduise". Quinze après, rebelote. L'acte n'est pas anodin. Il est d'ailleurs interdit par la loi.