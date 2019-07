Phare FM : 130 000 euros pour renouveler ses programmes

"Parce que l’audience quotidienne a fortement progressé cette dernière saison et que l’audience de Phare FM est maintenant aussi composée d’une large part de "chercheurs de sens”" nous avons décidé d’augmenter sensiblement le nombre de pastilles radiophoniques et d’émissions répondant aux questions existentielles, et rejoignant l’auditoire dans ses problématiques de vie quotidienne avec des réponses incluant une perspective biblique de la vie" se justifie Phare FM.

Sept fréquences diffusent actuellement ses programmes, dont six en France (Grenoble, Haguenau, Haute-Normandie, Lyon Dauphiné, Montauban et Mulhouse) et une en Belgique (Mons). Phare FM qui se revendique comme "la première radio musicale chrétienne en Francophonie" est également diffusée en DAB+ à Paris.