Perfectionnez-vous à l'écriture radiophonique

Cette formation est proposée sur 42 heures (2 x 3 jours) avec une pause de 3 mois permettant de travailler son projet) et animée par Mehdi Ahoudig, réalisateur indépendant de documentaires radiophoniques (Arte Radio, France Culture) et artiste sonore (bandes sons pour le spectacle vivant et le cinéma). En juin, Jet FM proposera également des formations autour de la prise de son et du montage, de l'éducation aux médias avec un module son-radio ainsi qu'une formation pour mieux appréhender le logiciel de diffusion, RadioDJ.Infos et inscriptions : ICI