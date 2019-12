Pénélope Bœuf, podcasteuse indépendante, dépasse le million de téléchargements

De la chronique, au portrait, en passant par la fiction comédie, Pénélope développe une palette de formats à travers un style, un univers et "une patte" bien à elle. Celle qui voulait accompagner les marques dans la création de leur podcast, s’oriente vers la création de sa propre marque, comme produit. Pénélope Bœuf vient de sortir une 2e fiction Rap&Roll (la première, KUPLA, a cumulé près de 200 000 téléchargements) : une comédie en 8 épisodes de 10 à 15 minutes. Pour cette 2e fiction, elle fait appel à des comédiens de renom Julie Bargeton, Mathurin Voltz, Joy Belmont, Guy de Tonquedec et à un ingénieur du son pour un résultat immersif grâce à un jeu très réaliste et à un montage en semi-binaural.La bande annonce et le 1er épisode sont déjà disponibles sur toutes les plateformes (sous sa chaîne 123fiction ). Les épisodes sont diffusés tous les mardis et vendredi.