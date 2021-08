Paul Amar rejoint l'équipe de RCJ

Deuxième saison pour Rudy Saada , directeur de la rédaction aux commandes des deux sessions d’informations : "La Matinale" à 8h , avec un invité quotidien pour décrypter en profondeur un sujet d’actualité. "RCJ Midi" à 12h , avec les dossiers d’actu et les billets d’humeurs des chroniqueurs (Rachel Khan, Patrick Klugman, Pr Robert Cohen) et comme toujours, l’invité de la rédaction. Luce Perrot, présidente de "Lire la politique" continue également sa grande interview de ceux qui font l’actualité du livre politique tous les mardis à 12h30 sur RCJ.

Enfin, les grands rendez-vous culturels de RCJ sont de retour pour cette nouvelle saison. les auditeurs retrouveront les jeudis en alternance à 11h dans "Essentiel", Josyane Savigneau, ancienne directrice du Monde des livres, Annette Lévy-Willard, grand reporter à Libération, Catherine Schwaab, rédactrice en chef à Paris Match et Alain Bentolila, linguiste et auteur.