Patrick Bruel bientôt à Lyon avec Radio Scoop

Le chanteur sera présent au lycée Saint-Joseph, rue Garibaldi dans le 7e arrondissement, ce 13 novembre après-midi. ELA est une association de parents qui, depuis 32 ans, unissent leurs efforts pour vaincre les leucodystrophies. Elle est parrainée par Zinedine Zidane. Régulièrement, elle organise des dictées pour sensibiliser le grand public et récolter des fonds. Ce n’est pas un exercice d’évaluation, ni un concours d’orthographe : "c’est avant tout un message de solidarité dont le but est de fédérer la communauté scolaire autour de la cause d’ELA".