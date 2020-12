Pas de couvre-feu sur France Inter !

Parmi les rendez-vous "On ne plaisante pas avec l’humour" spécial radio, le dimanche 13 décembre à 21h. En attendant la reprise du spectacle itinérant "On ne plaisante pas avec l’humour" qui doit se produire encore dans une dizaine de salles partout en France, Daniel Morin et les humoristes de France Inter s’adaptent et poseront leurs valises au Studio 104 de la Maison de la radio pour une soirée spécialement conçue par et pour la radio. Le public qui aura la possibilité d’assister à la représentation sera connecté en visioconférence et les artistes sur scène pourront interagir avec eux car ils seront tous projetés sur un grand mur d’image dans le studio, micro ouvert. Les auditeurs d’Inter pourront tenter leur chance en s’inscrivant via la newsletter humour de la chaine. Une soirée qui bénéficie du soutien de la SACD.