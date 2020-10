Parution du livre "France Inter, histoire de pouvoirs"

À partir de la consultation d'archives inédites et d'entretiens d'acteurs essentiels à la vie de la station, l'ouvrage aborde le fonctionnement passé et présent d'une entreprise devenue aujourd'hui un modèle médiatique.

Sur plus de cinq décennies, on découvre "les coulisses d'un média radiophonique sans égal, par son rôle en faveur de la culture et de l'information". Au fil de ce parcours historique, les grandes émissions emblématiques comme "Le Masque et la Plume", "Le Tribunal des flagrants délires", la matinale ou encore "Le jeu des 1 000 euros" sont tour à tour présentées au lecteur. La part belle est faite à ceux qui ont marqué la station, tels que Roland Dhordain, aujourd'hui quelque peu oublié inspirateur et premier directeur de France Inter.