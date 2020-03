Parution de "Papiers", la revue de France Culture

À lire dans ce nouveau numéro, un grand dossier coordonné par Odile Conseil sur le cinéma français qui traverse une grande crise : surproduction, concurrence des plateformes, diversité culturelle et politique... La parole est donnée à des réalisateurs et producteurs, qui font partager leur vision sur l’avenir de leur métier et sur celui du cinéma.

Autre sujet sur les enjeux de la 5G ou encore sur les lombrics. Plus de 7 000 espèces de lombrics sont à l’œuvre sur le globe. Certains menacés chaque jour par les effets des pesticides et des labours. Pourtant, l’importance de leur rôle écologique est aujourd’hui bien connue. Une plongée sous terre par Nicolas Martin de France Culture.