Participez aux Grands Prix Radio 2018 du Salon de la Radio

Trois grandes catégories seront en lice en 2018 à l'occasion du Salon de la Radio : les radios ainsi que les webradios, la publicité radio et la Radio 2.0. Au total, 15 trophées seront décernés. Pour les radios et les webradios, 10 trophées viendront récompenser la "Généraliste nationale de l'Année", la "Thématique nationale de l'Année, la "Musicale nationale de l'Année", le "Réseau FM multi-régions de l'Année", la "Régionale/Locale de l'Année", la "Radio Francophone Privée de l'Année", la "Radio Francophone publique de l'Année", la "RNT Native de l'Année", la "Webradio de l'Année" (conventionnée par le CSA) et le Prix "International Radio of the Year".