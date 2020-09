"Part de Voix" : le podcast qui décrypte les podcasts de marque

Lancé en avril 2020 par ces 4 experts du secteur, " Part de voix " propose une parole experte et fouillée sur le sujet des podcasts d’entreprise, afin de décrypter les tendances et dénicher les créations audio les plus ambitieuses et innovantes de l’écosystème. Il s’adresse à tout professionnel (Dircom, responsable marketing, DG, entrepreneur, agence de communication…) qui envisage le podcast comme levier de communication pour son entreprise et souhaite mieux comprendre les possibilités qu’offre ce nouveau média. Un nouvel épisode est diffusé chaque semaine, suivant 2 formats : une analyse approfondie d’un podcast de marque spécifique (20 min) et des chroniques courtes (5 min) pour partager un point de vue expert sur l’univers du podcast.