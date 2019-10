"Parlons Info" avec les journalistes de Radio France à Roubaix

"Parlons Info" se positionne comme des rencontres entre les journalistes des rédactions de Radio France et les publics en régions. Des échanges autour du journalisme, de la construction de l’information, la définition des lignes éditoriales et des valeurs qui journalistes. Ces échanges ne font pas l’objet d’une émission et n’ont pas vocation à être diffusés sur une antenne. Ce qui est inédit dans cette proposition, c’est la forme. Les journalistes ne proposent pas un débat entre eux mais un échange direct et immédiat avec le public. "Nous nous présentons avec nos convictions mais aussi nos fragilités. Et nous répondons aux invitations de celles et ceux qui nous sollicitent, associations, entreprises ou collectivités territoriales".