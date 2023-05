Paris accueille le WorldDAB Automotive 2023

Les acteurs internationaux de la radio en DAB+ et de l’automobile échangeront autour du développement de la radio numérique. Sybille Veil, présidente de Radio France, donnera le coup d’envoi de cette conférence. Le constructeur Renault sera également représenté par Jean-François Labal, responsable des partenariats, pour évoquer la diffusion des radios via Radioplayer. L’association des radiodiffuseurs américains et l’UER ont aussi confirmé leurs interventions. Ce WorldDAB Automotive 2023 sera ponctué par la présentation de la nouvelle recherche du WorldDAB sur la radio et les conducteurs. Elle fait suite à celle de 2021 sur l’importance de la présence d’un autoradio dans l’acte d’achat d’un véhicule.