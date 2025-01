Paris Radio Show : voici le programme minute par minute de ce mercredi Rédigé par Brulhatour le Mercredi 29 Janvier 2025 à 07:35 | modifié le Mercredi 29 Janvier 2025 à 09:35





Les 28 et 29 janvier 2025, La Bellevilloise (Paris 20ᵉ) accueille le Paris Radio Show, un rendez-vous clé pour les professionnels de l’audio, de la radio et des podcasts. Gratuit pour les participants hors prestataires, l’événement s’annonce comme un espace privilégié pour réfléchir aux enjeux d’un secteur en pleine mutation et découvrir ses dernières innovations.



09h30 – 12h30

Convention Métier Les Indés Radios (réservée aux Indés Radios)

La matinée débutera par un accueil convivial autour d’un café, avant de se plonger dans deux conventions métier. La première réunira les directeurs techniques et leurs équipes pour discuter des enjeux de la sécurisation des flux et des encodages AIP, indispensables pour préserver la qualité et la continuité des programmes dans un contexte de concurrence croissante. La seconde sera dédiée aux directeurs antennes et programmes pour réfléchir au rôle stratégique des matinales dans les grilles, un rendez-vous incontournable pour fidéliser l’audience. À l’issue des conventions, les participants se retrouveront pour un cocktail-déjeunatoire privé dans la Halle aux Oliviers ou au Bar Les Indés Radios.



10h00 – 17h00

Visite Partenaire

Tout au long de la journée, les visiteurs auront la possibilité de rencontrer des acteurs majeurs de l’industrie de l’audio : fabricants, prestataires, institutions, syndicats et organisations professionnelles. Cette visite offre une opportunité unique de découvrir des innovations techniques, d’échanger sur les défis actuels du secteur et de développer des collaborations stratégiques.



10h30 – 10h45

De NRJ à Mel Gibson : l’art de capter l’attention

Romuald Boulanger, ancien animateur phare de NRJ et réalisateur du film " On the Line " avec Mel Gibson, revient sur son parcours et partage son expertise en matière de captation d’audience. Accompagné de Brulhatour (La Lettre Pro de la Radio), il dévoilera les techniques permettant de capter et de maintenir l’attention dans des univers médiatiques saturés. Un moment inspirant où se mêlent storytelling cinématographique et savoir-faire radiophonique.



10h45 – 11h30

Voix humaine x IA

Découvrez l’enregistrement en direct d’un nouvel épisode du podcast "Conversations avec une IA". Animé par Alexandre Cormeraie et PPC, les créateurs du podcast, cet échange interactif aborde l’avenir des interactions vocales entre humains et machines. Un débat captivant explorant les opportunités et défis des technologies vocales, avec la participation du public pour enrichir la discussion. Avec la participation de Patrick Kuban (membre fondateur de l’association LesVoix.fr).



11h00 – 11h45

Studio 360° Live "135 grammes"

Animée par Christophe Romei ("135 Grammes") et Gaëlle Kaminsky (TDF), cette session plonge dans l’univers des technologies émergentes et leur impact sur l’audiovisuel. Une discussion éclairante pour mieux comprendre les enjeux technologiques et leur influence sur les pratiques professionnelles.



11h30 – 12h00

La voix des femmes

Ce débat mettra en lumière la place des femmes dans l’industrie de l’audio, en abordant les défis encore à relever, les stéréotypes persistants et les initiatives pour une meilleure parité. Avec Marie Misset (Louie Media), Marguerite de Rodellec (Women & Podcasts) et Vincent Soulet (Yello), ce moment vise à promouvoir une industrie plus inclusive, où les voix féminines jouent un rôle clé dans la transformation du paysage médiatique.



12h00 – 12h45

Francophonie x Globalisation

Alors que les contenus anglophones dominent, comment la francophonie peut-elle conserver sa place dans un monde numérique globalisé ? Lamine Guirassy (Hafado Médias), Younes Boumehdi (Hit Radio) Roger Roberts (CIRTEF) et Cécile Mégie (France Médias Monde) discuteront, avec Alain Massé (VATIM), des stratégies pour préserver la diversité culturelle, renforcer l’influence francophone et attirer les nouvelles générations.



12h00 – 12h45

APTmpX : la clé d’une diffusion FM optimisée avec Worldcast Systems

Grégory Mercier (WorldCast Systems) présentera une technologie révolutionnaire pour optimiser la distribution des signaux FM. APTmpX combine qualité exceptionnelle, facilité d’intégration et compatibilité avec des infrastructures existantes. Une session qui mettra également en lumière les avantages de la virtualisation et de la transition vers l’IP pour la diffusion audio.



12h00-12h45

Studio 360° Live "Chat G Planté"

Dans cet enregistrement en direct depuis le Studio 360°, Romain Gouloumes (20minutes) et Anne-Lise Langlais (Aurevoircharlie) explorent les enjeux et les défis technologiques à travers le prisme de l’humour et de l’analyse critique. Ce podcast, à la fois décalé et réfléchi, aborde l'impact de l'Intelligence Artificielle dans la société, ses échecs, ses réussites et les questions éthiques qu'elle soulève. Une session captivante pour les passionnés d’innovation et de narration audio.



12h45 - 13h00

Prix d’honneur pour Emmanuel Boutterin

L’équipe du Paris Radio Show remettra un prix d’honneur à Emmanuel Boutterin, figure emblématique et infatigable défenseur des radios associatives. Pendant plus de 20 ans, il a consacré son énergie et sa vision au service du Syndicat national des radios libres (SNRL), jouant un rôle central dans la défense et le développement des radios de catégorie A, véritable colonne vertébrale de la diversité radiophonique française. Ce prix d’honneur célèbre un parcours exemplaire marqué par son engagement passionné, sa ténacité et son dévouement à préserver la richesse et la pluralité des voix radiophoniques en France. Une reconnaissance amplement méritée pour un homme dont l’héritage devra inspirer les générations futures du monde de la radio.



13h00 – 13h30

Hyperproximité x Impact

Les radios locales jouent un rôle essentiel dans le tissu social, mais comment maximiser leur impact dans un monde de plus en plus globalisé et digital ? Cette session mettra en lumière des exemples concrets de stratégies de proximité réussies, tout en explorant les défis liés aux attentes des auditeurs. Jean-Marc Courrèges-Cénac ( co-président de la CNRA), Jean-Charles Verhaeghe (directeur général de Totem) et Matthieu Mondoloni (directeur de l’information à ICI) partageront leurs expériences et aborderont les évolutions nécessaires pour que les radios locales restent des acteurs incontournables dans leurs communautés.



13h00 – 13h45

Du Studio Radio Analogique au Studio Solaire Mobile Connecté avec Studio Design

Joachim Garraud présente à travers des archives l’évolution du studio radio. De la radio locale NRJ Nantes en 1986 à une version nomade du studio solaire dans les déserts de la Californie. Le studio radio a changé de visage mais aussi de fonction et de public. Le média radio évolue avec l’arrivée des podcasts, des streams live et une nouvelle approche de la communication auprès du public.



13h00 – 13h45

Studio 360° Live "Les éclaireurs du numérique"

À l’ère des transformations technologiques, comprendre les tendances numériques est crucial pour l’industrie de l’audio. Damien Douani et Fabrice Epelboin ("Les Éclaireurs du Numérique") décrypteront les évolutions récentes et les opportunités qu’elles génèrent pour les créateurs, producteurs et diffuseurs avec Cédric Begoc (directeur des contenus chez Acast). Ce podcast offrira un éclairage précieux sur les nouveaux outils, modèles économiques et défis éthiques qui redéfinissent le paysage audio digital.



13h30 – 14h00

Meilleure OP extérieure

Les opérations extérieures jouent un rôle clé dans l’engagement des audiences et la promotion des radios. Cette session, avec Elina Deschere (FERAROCK), Maxime Brousse (animateur à la CNRA et Yann Chouquet (directeur adjoint des antennes et de la stratégie éditoriale à Ici) mettra en avant les initiatives les plus marquantes de l’année. Les intervenants reviendront sur les défis organisationnels, les stratégies créatives et l’impact de ces événements sur la notoriété des stations et leur lien avec leur public.



14h00 – 14h30

Audio x Vidéo

Avec la montée en puissance des formats hybrides, audio et vidéo deviennent de plus en plus complémentaires. Frank Cheneau (Skyrock), Frédéric Gau (Gozulting), Ophélie Wallaert (ICI) et Loïc Couatarmanach (La Lettre Pro de la Radio) analyseront comment les médias peuvent tirer parti de cette convergence. Ils discuteront également des opportunités commerciales, des attentes des publics et des nouveaux formats qui redéfinissent les stratégies éditoriales dans les deux univers.



14h00 – 14h45

Xperi, télématique embarquée

Le futur de l’audio connecté passe par la voiture, et Xperi est à la pointe de cette révolution. George Cernat présentera les dernières innovations de DTS AutoStage, qui offrent une expérience audio personnalisée et immersive pour les conducteurs. À travers des démonstrations concrètes, il expliquera comment ces technologies transforment les habitudes d’écoute et créent de nouvelles opportunités pour les radios dans le domaine de la télématique embarquée.



14h00 – 14h45

Studio 360° Live "Rien de Grave Patron !"

Assistez à l'enregistrement en direct du podcast "Rien de Grave Patron ! ", animé par Benjamin Bellamy et Aeris. Ce podcast offre une plongée unique dans les coulisses du numérique et des nouvelles technologies, en abordant des problématiques actuelles avec une pointe d’ironie et d’humour. Les discussions seront enrichies par la participation d’Alexandre Fiévé, avocat associé chez Derriennic Associés, pour aborder les enjeux juridiques liés aux évolutions technologiques. Une session incontournable pour les passionnés de tech et de contenu audio.



14h30 – 15h00

Meilleure intégration studio

Cette session mettra à l’honneur les avancées les plus significatives en matière d’intégration studio dans le paysage radiophonique. Geoffrey Naniot (responsable des réseaux de diffusion à NGroup Belgique), Damien Gloaguen (responsable Ingénierie à Lagardère Radio) et Mathieu Guinet (responsable Innovation à NRJ Group) partageront leurs expériences sur l’optimisation des studios modernes. Ils aborderont les défis techniques et les solutions innovantes qui permettent d’améliorer la fluidité des opérations, tout en répondant aux besoins croissants de production multimédia. Une présentation essentielle pour comprendre les évolutions technologiques dans ce domaine clé.



15h00 – 15h45

Nomono, appareil portable de son spatial

Démonstration de l'appareil portable de son spatial - The Sound Capsule - le mercredi 29 à 15h. Vous pourrez entendre les résultats par vous-même et tester l'appareil sur place, qui utilise 4 microphones et une unité centrale/un microphone ambisonique pour enregistrer de l'audio spatial. Le système comprend également des améliorations audios de pointe dans le nuage, ce qui permet d'obtenir un son de qualité radiodiffusion dans presque tous les environnements. Export ADM (Audio Definition Model) en version bêta pour faciliter la création de fichiers Dolby Atmos ou de fichiers audio IAMF/Eclipse récemment lancés.



15h00 - 15h15

Le futur c’est nous par Pierre Bellanger

La radio n’a cessé de se réinventer. C’est à nouveau l’horizon de notre génération. C’est une chance créative pour nous tous. Relevons le défi !



15h00 – 15h45

Studio 360° Live "FG" Antoine Baduel et Joachim Garraud

Cette rencontre exceptionnelle réunira deux figures majeures de l’industrie musicale et radiophonique : Antoine Baduel (Radio FG) et Joachim Garraud (Podcast ZeMIXX). Ils reviendront sur leurs parcours respectifs, partageront leur vision de l’avenir des formats audio et discuteront des innovations qui redéfinissent les interactions avec le public. Un échange inspirant pour mieux comprendre les synergies entre musique, radio et podcast.



15h15 – 15h30

Broadcast versus Big Tech

Comment les radios peuvent-elles préserver leur singularité et leur modèle économique dans un paysage dominé par les plateformes numériques ? Lors de ce débat clé, Pierre Bellanger (fondateur de Skyrock) explorera les défis majeurs auxquels fait face l’écosystème radiophonique face aux GAFAM. Les discussions porteront sur l’influence des Big Tech sur la relation radios-audience, notamment à travers la gestion des données, sur la viabilité économique des radios face au partage des revenus, et sur leur place dans un écosystème dominé par les algorithmes. Seront également abordées les perspectives de collaboration équilibrée entre radios et plateformes, ainsi que les stratégies pour préserver l’expérience utilisateur et le savoir-faire éditorial face à la standardisation numérique et aux écosystèmes fermés. Une session essentielle pour comprendre les enjeux d’un secteur en pleine mutation et envisager son avenir. Il répondra aux questions de Brulhatour et de Chapot.



15h00 – 15h45

15h30 – 16h00

Meilleure innovation tech

Cette session célèbre les avancées technologiques qui transforment l’industrie de la radio et de l’audio digital. Régis Verbiguie (Radioplayer France), Jean-Marc Dubreuil et Bernie O’Neill (WorldDAB) ainsi que Fredie Fricot (Groupe M6) présenteront des exemples concrets d’innovations ayant marqué l’année. Ils partageront également leurs visions sur les évolutions technologiques à venir et leurs impacts sur les pratiques professionnelles. Une rencontre animée par Alain Quarré (le Comptoir des Idées).



16h00 – 16h30

Meilleur engagement communautaire

L’engagement communautaire est au cœur des missions des radios. Cette session mettra en lumière des initiatives exemplaires ayant renforcé les liens entre les stations et leurs publics. Clémentine Galey (Bliss-Stories), Joachim Garraud (Podcast ZeMIXX) et Fred Musa (Skyrock) partageront leurs expériences et discuteront des moyens de mobiliser les communautés à travers des projets innovants et inclusifs. Une rencontre animée par Brulhatour.



16h00 - 16h30

Studio 360° Live " Megaphone " avec Emily Loizeau

Ce pilote de la collection de podcast originaux devant mettre en lumière des actions collectives et citoyennes au sein des territoires, est exceptionnellement enregistré au Paris Radio Show. Il prolonge naturellement le 13e épisode du podcast "Pagaille" consacré aux annonces et conséquences des coupes budgétaires par le Conseil régional des Pays de la Loire (diffusion le lundi 3 février 2025). Il s’agit d’appuyer et de documenter la naissance d’un collectif d’artistes, à l'initiative de la chanteuse Emily Loizeau résidente de Montreuil bien connue pour être un territoire de luttes et d'initiatives culturelles engagées !



16h30 – 16h50

Animateur x Influenceur

Alors que les influenceurs gagnent en popularité, comment les animateurs radio peuvent-ils se différencier et rester pertinents ? Gaël Sanquer (NRJ Group) explorera les points de convergence entre ces deux rôles, tout en soulignant les atouts uniques de la radio, comme l’interaction directe avec l’audience et la proximité émotionnelle. Une session qui invite à réfléchir sur l’avenir de ces métiers complémentaires.



16h50 – 17h00

Intervention de clôture de Roch-Olivier Maistre

Pour clôturer la journée, Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM, reviendra sur les moments marquants de son mandat. Il évoquera les défis relevés par l’autorité de régulation et les avancées majeures qui ont contribué à façonner l’avenir de l’audiovisuel. Un discours inspirant qui marquera la fin de ce rendez-vous riche en échanges et en apprentissages.



