Paris Radio Show : voici le programme minute par minute de ce mardi

Les 28 et 29 janvier 2025, La Bellevilloise (Paris 20ᵉ) accueille le Paris Radio Show, un rendez-vous clé pour les professionnels de l’audio, de la radio et des podcasts. Gratuit pour les participants hors prestataires, l’événement s’annonce comme un espace privilégié pour réfléchir aux enjeux d’un secteur en pleine mutation et découvrir ses dernières innovations.



10h00 – 23h00

À la rencontre de dizaines d’exposants

Le Paris Radio Show, ce sont aussi des dizaines d’exposants qui présentent leurs produits et leurs services en continu à tous les niveaux de La Bellevilloise. Micros, consoles, logiciels, émetteurs, contenus, diffusion, programmation, production, régulation, formation… Cette première journée se poursuivra par une nocturne jusqu’à 23h !



10h00 – 18h00

Podcast AI : testez et approuvez !

Venez participer aux ateliers de démonstration de PodcastAi.com. Toutes les heures, découvrez les différentes solutions que propose la plateforme et venez avec votre flux RSS ou audio pour tester par vous-même ! Podcast Pro pour automatiser votre post-production, MagicPod pour générer votre podcast d'après une source d'articles en clonant votre voix, ou encore DubPod, pour traduire votre podcast en un clic. Avec Edward Brawer et Sean Duncombe de PodcastAI.com.



10h – 18h00

Audio Talent Job

Cet événement dans l’événement se tiendra ce 28 janvier dans la salle Le Solaris. Ce forum rassemble les acteurs clés du secteur, les jeunes talents et les professionnels, afin de mettre en lumière les opportunités de formation et d'emploi. Au programme : 10 ateliers vous permettront de découvrir les métiers et les formations, 50 pitchs de candidats permettront aux employeurs de découvrir leurs futures recrues. Un système de couleur vous permettra de reconnaître les candidats, les employeurs, des formations. Avec la participation de France Travail Techniciens, INA Campus, La Skol, Cap Emploi 75, Studio École de France, Thalie Santé, la Mission locale de Paris…



10h20 – 10h30

Ouverture officielle du Paris Radio Show

Cette nouvelle édition sera officiellement lancée par quelques mots de Philippe Chapot, directeur des Éditions HF, entouré de l’équipe. Dix minutes pour mettre en avant les temps forts, les animations de ce rendez-vous annuel, les nombreux exposants et les partenaires.

10h30 – 11h30

Suisse 2025, Belgique 2030, France 2033 : la promesse du numérique

Alors que la Suisse a franchement entamé sa transition vers le DAB+ avec l’ensemble des radios du service public et que la Belgique est sur les starting-blocks, le Livre blanc de l’Arcom promet une radio numérique pour 2033 sans pour autant abandonner la FM. Partout, la radio numérique avance à un rythme soutenu. Premiers retours d’expérience dans cette conférence d’ouverture, perspectives et potentiels de croissance en France avec Hervé Godéchot (Arcom), Jean-Paul Philippot (RTBF), Charles-Emmanuel Bon (Ensemble pour le DAB+), Philippe Zahno (Radios Régionales Romandes), Christophe Schalk (SIRTI), Marco Derighetti (SRG SSR), Christophe Schalk (SIRTI) et Sylvain Delfau (SNRL).



11h30 – 12h00

Meilleure performance radio

Les musicales performent. L’exemple de Nostalgie est éloquent, tant en audience cumulée qu’en part d’audience. Et la proximité paie, comme en témoignent les résultats d’Alouette. Nous verrons ici quelles sont les raisons de cette bonne santé. Une rencontre pleine d’inspiration avec la participation de Xavier Laissus Pasqualini (directeur de Nostalgie), Victoire de Villiers (directrice générale d’Alouette), et Franck Jehl ( directeur d’Azur FM).



12h00 – 12h30

Radio X IA : Transformer la radio à l’ère de l’intelligence artificielle

Plongez dans un débat captivant sur l’impact de l’IA dans l’univers de la radio et du podcast. Cette session mettra en lumière des cas d’usage concrets dans la production, la distribution, la monétisation et l’interaction avec l’audience. Explorez les opportunités prometteuses, les défis pour les métiers de la radio, et les implications éthiques et légales de l’IA dans ce secteur. Avec Edward Brawer (CEO, PodcastAI, San Francisco), Léa Lebec (CDO, RCF) et Imad Kotbi (CEO de IAGENCY au Maroc), sous la modération experte de Leeroy Schilingford (directeur digital, Aradio). Un moment unique, suivi d’une séance de dédicaces du livre d’Imad Kotbi, "La voix vers l’inconnu".



12h00 – 12h45

Studio 360° Live "Rendez-vous Tech"

Assistez à l’enregistrement en direct du célèbre podcast "Rendez-vous Tech" avec Patrick Beja. Ce podcast résume chaque semaine toute l’actualité de la tech de manière claire, accessible et divertissante. Pour l’occasion, Patrick recevra un invité d’exception : Jules Lavie, rédacteur en chef des podcasts du Parisien (Code Source, Crime Story). Au programme : un échange captivant sur les nouveautés technologiques, les tendances du marché et l’évolution de l’industrie, avec la perspective unique d’un expert du journalisme audio.



12h00 – 12h45

CallMe : Game changing IP Audio solutions with Vortex

CallMe de Vortex fournit du matériel et des outils logiciels rentables pour la diffusion et le podcast. Nous ferons un tour rapide de nos solutions CallMe, depuis Click-&-Connect et CallMe diRECt, qui met les invités en direct en utilisant uniquement leur navigateur Web, jusqu’à la dernière extension logicielle de CallMe-RC pour les RODECaster Pro II et Duo. Une conférence en anglais (avec sous-titres français) animée par Ian Prowse (fondateur de Vortex) et Judith Kiss (spécialiste des ventes chez Vortex).



12h30 – 13h00

Meilleur succès digital

Vous constaterez ici la place qu’a pris le numérique à la radio. Comment cet aspect est désormais un véritable moteur de croissance pour toutes les catégories de stations. Deux invités partageront leur vision du numérique (et surtout leurs actions et leurs résultats) : Karim Nedjari (directeur général de RMC), Erwan Gaucher (directeur éditorial plateforme à Radio France) et Frédéric Antelme (directeur général de radio Nova), qui répondront à Loïc Couatarmanach de La Lettre Pro de la Radio.



12h30 – 13h30

Dédicaces du livre "La voix vers l'inconnu : La radio en 2038, perspectives et révolution"

Plongez dans l'univers fascinant de la radio en 2038 avec ce livre unique écrit par Imad Kotbi, qui vous emmène dans un voyage plein d'humour et de nostalgie, de l'aube au crépuscule de sa dernière journée en ondes, avant de prendre sa retraite. Le 21 juin 2038, suivez l'auteur dans les coulisses de la radio du futur. Une occasion de rencontrer l’auteur et de s’inspirer de cette histoire, dont vous serez, peut-être, les témoins dans quelques années.



13h00 – 13h10

Un prix d’honneur pour célébrer la carrière de Francis Goffin

L’équipe du Paris Radio Show remettra un prix spécial à Francis Goffin. Créateur et dirigeant de nombreuses radios pendant 38 ans, dans le secteur privé (de 1980 à 2003, successivement à Radio Galène, RGN, RFM et Bel RTL) puis public (les radios de la RTBF de 2003 à 2018), il est aujourd’hui consultant senior spécialisé dans le domaine de la radio. Un amoureux et un grand professionnel de la radio !



13h00 – 13h45

Studio 360° Live "Des Ondes Vocast"

Des Ondes Vocast, le podcast pour les passionnés de radio. La radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain en un podcast : à chaque épisode, retrouvez un zapping radio, des débats d'actualité, des sujets autour de l'innovation et des archives. À l’occasion du Paris Radio Show, l’équipe se délocalise pour un enregistrement unique. Olivier Oddou et Rémy Bertholon recevront Yann Chouquet (directeur adjoint des antennes et de la stratégie éditoriale à ICI) et Jean-Éric Valli (président des Indés Radios).



13h00 – 13h45

L’IA : simple assistant ou véritable producteur ?

L'IA peut déjà assister les équipes radio dans la préparation des émissions. Mais que se passe-t-il quand elle commence à générer des contenus entiers, à interviewer des invités ou à improviser en direct ? Tour d'horizon très pratique des outils IA au service de la radio avec Sébastien Meunier, spécialiste des nouveaux médias et du storytelling à Medialab Factory accompagné de Thaïs Masson.



13h30 – 14h00

Audio versus jeune public

Explorez les enjeux éducatifs, technologiques et culturels de l’audio pour les jeunes publics. Cette session abordera les stratégies des radios pour s’adapter aux attentes des jeunes, l’évolution des supports numériques, et l’importance d’un environnement sécurisé et curatif pour les familles. Nous discuterons également du rôle central des parents comme prescripteurs et accompagnateurs, des opportunités immersives offertes par l’audio, et de l’éducation aux médias pour sensibiliser les jeunes à un usage critique et enrichissant de ces contenus. Avec Mehdi Khelfat (rédacteur en chef à la RTBF), Carole Cheysson (Bloom, la radio des enfants) et Mathieu Genelle (Taleming).



14h00 – 14h30

Un leadership se conjugue au féminin

Venez célébrer le parcours exceptionnel de Marie-Christine Saragosse (PDG de France Médias Monde) et Maryam Salehi (Directrice déléguée et vice-présidente du Conseil de NRJ Group). À travers des échanges inspirants, cette session mettra en lumière leur vision du leadership, les défis qu’elles ont relevés et leurs conseils pour promouvoir le rôle des femmes dans la transformation du secteur radiophonique. Une rencontre unique pour réfléchir et s’inspirer des grandes figures du leadership féminin et animé par Jean-Charles Verhaeghe.



14h00 – 14h45

Studio 360° Live "Egta Expert series"

Dans cet épisode, Thierry Mars, directeur radio de l'EGTA, engage une discussion avec les membres français du réseau (NRJ Global, Skyrock, Radio France Publicité, TF1 Pub, M6 Pub, RMC BFM Ads) sur les enjeux et opportunités de l’évolution de l’audio. Ensemble, ils explorent les défis actuels, les évolutions nécessaires et les stratégies gagnantes pour transformer ces défis en leviers de croissance et d'innovation. Une conversation éclairante sur la manière dont l’industrie de la radio s’adapte aux nouvelles attentes des annonceurs et des auditeurs. Avec la participation de Bertrand Spinelli (Skyrock Public), Cécile Chambaudrie (NRJ Global), Charles Cournet (Radio France Publicité) et Céline Huart (TF1 Pub).



14h45 - 14h45

Le studio virtuel en temps réel propulsé par le Cloud de RCS

RCS, pionnier des technologies de diffusion et détenteur de 64 brevets, continue d'innover avec ses solutions cloud révolutionnaires. Apportant flexibilité, puissance, économies, sécurité et capacités de backup inégalées, ces outils transforment la gestion des contenus radiophoniques. Cet atelier mettra un accent particulier sur Sound+, la toute nouvelle solution de studio virtuel en temps réel de RCS Cloud. Découvrez comment cette technologie permet aux professionnels de la radio d’accéder à des fonctionnalités avancées de diffusion, où qu’ils se trouvent, tout en optimisant la créativité et l’efficacité. Une opportunité à ne pas manquer pour explorer les innovations qui façonnent l’avenir de la radio. Durant cette session, un cas concret sera présenté : le déploiement de Radio Paname et de La Grande Musique par GroupedeRadios.



14h30 – 14h45

Let’s rock the freaking radio

Préparez-vous à une session percutante et inspirante avec J. Mark Gillman, Creative Director de Rock the Radio (Londres), en entretien avec Laurent Hongne, directeur du pôle audio/radio du Groupe SECOM. Visionnaire et provocateur, J. Mark partagera son approche révolutionnaire pour réinventer la radio à travers des concepts tels que le Performance Content, le RadioArt, les formats de niche et bien sûr l’audio intelligence. De sa carrière emblématique en Afrique du Sud à la création de Rock the Radio, il explore les moyens de reconnecter la radio avec son audience, d’injecter de l’intelligence humaine et créative dans les contenus, et de redonner à ce média une mission essentielle : travailler pour les gens, dans les rues, et au-delà des frontières numériques. Une session électrique qui met la radio au défi de se réinventer pour rester vivante.



14h45 – 15h00

Tout va bien versus prise de risque ou innover pour ne pas sombrer

La radio doit sans cesse se réinventer pour rester pertinente dans un monde en constante évolution. Cette session explore les dilemmes cruciaux auxquels sont confrontés les professionnels : faut-il changer ce qui fonctionne encore ? Comment équilibrer innovation audacieuse et investissements maîtrisés ? Et surtout, comment répondre aux attentes actuelles de l’audience tout en anticipant ses futurs besoins ? Un débat stimulant animé par Laurent Hongne, directeur du pôle audio/radio du Groupe SECOM, avec la participation de Frédéric Gérand (Head of Audio de la RTBF, Belgique) et Emmanuel Rials (président du Groupe de Radios La Grande Musique et Radio Paname).



15h00 – 15h30

Meilleur projet éditorial

Avec la participation de Nicolas Milice (coordinateur d’antenne à Radio Boa), Xavier Milliner (coordinateur à la CORLAB), Erwann Gaucher (directeur éditorial plateforme à Radio France) et Lisa Carrière (cheffe de projets à RMC). Chacun partagera son expérience et ses réflexions autour des enjeux et des bonnes pratiques éditoriales dans un paysage médiatique en pleine transformation. Les intervenants échangeront sur les défis spécifiques de leurs rôles respectifs et discuteront des stratégies innovantes pour renforcer l'engagement des auditeurs et optimiser les contenus diffusés.



15h00 – 15h45

Havas, IA et Géoloc

Avec la participation de Jean-Pierre Mullie (directeur Havas Media) et Vincent Polenne (directeur clientèle à Havas Media Network).



15h00 – 15h45

Studio 360° Live "Agent Double"

"Agent Double" est le podcast qui dévoile les secrets des relations agents/talents. C’est le rendez-vous, un jeudi sur deux, où l’on lève le voile sur ce métier méconnu et pourtant essentiel à la réussite de nombreux talents, artistes ou athlètes. En donnant la parole pour la première fois à des agents sur un podcast, vous allez découvrir le récit passionnant de ces personnages de l’ombre au sujet des coulisses et de la construction d’un succès public. Avec Pascale Wakim et Rand Khalek, qui recevront Jean-Michel Canitrot (directeur de Canitro & Co).



15h30 - 15h45

Prix de l’engagement pour Jean-Éric Valli

L’équipe du Paris Radio Show remettra un Prix de l’engagement à Jean-Éric Valli, président de RadioPlayer France, du groupement Les Indés Radio et du Groupe 1981. Ce prix vient saluer sa contribution majeure au secteur de la radio et son engagement constant en faveur de son développement, tant sur le plan technologique qu’éditorial. Jean-Éric est reconnu pour son rôle déterminant dans la promotion de l’audio numérique et du DAB+ en France, ainsi que pour sa défense des radios indépendantes, garantissant ainsi diversité et pluralité dans le paysage radiophonique français. Ce prix, remis dans le cadre du Paris Radio Show, souligne une carrière marquée par une vision novatrice et un engagement profond pour l'avenir de la radio.



16h00 – 16h20

Impact mémoire (et carbone) de la publicité

Lors de cette session, Marie Renoir-Couteau, présidente de la Commission Publicité du Bureau de la Radio, présentera les actions en cours et les grands enjeux de la radio à l’horizon 2025. Un focus particulier sera dédié aux résultats de la dernière étude menée avec l’institut Impact Mémoire sur la mesure de l’attention publicitaire en radio et audio. Découvrez comment l’émotion et l’imagerie mentale renforcent l’efficacité des campagnes, et pourquoi la radio, grâce à sa proximité et à ses animateurs, reste un média incontournable pour capter et engager l’attention des auditeurs.



16h00 – 16h45

La diversité musicale en France en 2023

Le CNM présente les résultats de son dispositif d’observation global de la diversité musicale pour l’année 2023. Cette étude propose une analyse de la production musical. À travers un ensemble d’indicateurs, elle fournit une vue d’ensemble des différentes esthétiques musicales, de la représentativité femmes-hommes, de la langue chantée (avec un focus particulier sur la part de la francophonie) et de la récence des titres, en observant la part des nouveautés. Avec Clarence Talbot (chargé d’études) et Samuel Mathiasan (chargé d’études).



16h00 – 16h45

Studio 360° "L’Interview Street"

Le podcast "L’Interview Street", lancé en 2021 par Aurel, passionné de radio et de musique, est un podcast d’interviews artistiques, centré sur la scène musicale française. Destiné aux auditeurs de 15 à 35 ans, il est disponible chaque mercredi à 18h sur toutes les plateformes. De plus, lors d’événements spéciaux, des interviews en vidéo sont accessibles sur YouTube. Les artistes intéressés peuvent contacter Aurel via Instagram (@aurelien_fr_) ou WhatsApp (07 74 14 86 52). Un rendez-vous mensuel incontournable pour découvrir les talents émergents et établis de la scène musicale française.



16h20 – 17h00

Meilleure efficacité publicitaire

Ne manquez pas cette session incontournable dédiée à la valorisation de la publicité radio et des régies. Plusieurs régies publicitaires vous dévoileront, dans des présentations dynamiques et percutantes, des cas concrets ayant marqué l’année 2024 : campagnes mémorables, formats innovants, offres créatives ou technologies révolutionnaires ayant fait leurs preuves. Ces success stories inspirantes illustreront l'impact et le potentiel unique de la radio dans l'univers publicitaire. À la clé, une récompense pour la meilleure initiative ou campagne, élue par le comité de rédaction de La Lettre Pro de la Radio. Avec Géraldine Béguin (Indés Radios), Cécile Chambaudrie (NRJ Global), Frédérique Vey-Narce (ACTIC Médias), Bertrand Spinelli (Skyrock Public), Catherine Kolb (Lagardère Publicité News), Charles Cournet (Radio France Publicité) et Caroline Chicard-Kubler (MontBlanc Médias) interrogés par Meichel Colin (Mediatic Conseils).



17h00 – 17h45

Studio 360° "SportBusiness.Clud"

Une session avec la participation de Stéphane Pauwels, consultant médias en Belgique.



17h00 – 17h45

TAM : The Audio Marketplace

Participez à cet atelier pour explorer The Audio Marketplace (TAM), une plateforme numérique innovante qui révolutionne l'échange, la monétisation et le partage de contenus audio en Europe. S'inscrivant dans le cadre du projet European Audio Dataspace (EAD) soutenu par la Commission européenne, TAM connecte podcasteurs, médias et producteurs audio via un marché sécurisé, éthique et multilingue. Découvrez comment cette plateforme relève des défis tels que la commercialisation et la lutte contre la désinformation. Avec Alexandre Grosbois (coordinateur à TAM).



17h00 – 17h30

Radio versus plateformes musicales

Lors du Paris Radio Show, plongez au cœur d'un débat passionnant sur les défis et opportunités à l’intersection de la radio et des plateformes musicales. Cette session explorera des thématiques clés : quotas musicaux et diversité culturelle, animateurs passionnés versus algorithmes personnalisés, ou encore expérience musicale. Un échange captivant pour comprendre les enjeux de l’avenir musical et le rôle central de chaque acteur dans cet écosystème en pleine mutation. Avec Nicolas du Roy (Spotify) Bertrand Burgalat (SNEP), Tristan Jurgensen (Fun Radio et RTL2) et Alain Liberty (Lagardère Radio).



17h30 – 18h00

Meilleur événement musical

Avec la participation de Gaël Sanquer (directeur délégué des médias musicaux à NRJ Group) et Pascal Muller (directeur général de Top Music). Le premier nous parlera de la cérémonie des NRJ Music Awards et du NRJ Music Tour. Le second évoquera l’organisation des concerts comme le Top Music Live, qui attire plus de 10 000 personnes. Ils seront rejoints par Guillaume Piau (directeur des programmes de RTL2).



17h00 – 17h45

Studio 360° "On tisse la toile"

Une session avec la participation de la dynamique Pénélope Bœuf, fondatrice de l’agence La Toile.



18h00 – 19h30

Happy Hour musical

La nocturne du Paris Radio Show débutera dans une ambiance conviviale avec un Happy Hour musical à la Halle aux Oliviers, puis avec un dîner sur réservation. Avec la participation de Jean-Michel Canitrot (Canitrot & Co), Rodolphe Brossard (Prodd Médias), Hervé Cocto (Music Media Consulting), Eric Lelièvre (ELP Music Consulting), Stéphae Leydecker (Direct FM) accompagnés par Jean-Michel Aubry (Paris Radio Show).



18h00-18h45

Success Story : Comment BBC Radio 1 a réinventé notre outil musical ?

Au départ, il s’agissait simplement de créer un outil capable de réaliser des call out en ligne pour affiner les playlists de cinq radios nationales en Turquie. Face à des solutions existantes trop rigides, nous avons décidé de concevoir notre propre solution. Mais l’histoire a pris un tournant inattendu : BBC Radio 1 nous a sollicités pour adapter cet outil à leurs besoins d'auditoriums musicaux, transformant une innovation locale en une solution universelle pour la recherche musicale.Lors de cette session, découvrez comment transformer une frustration en opportunité, pourquoi l’écoute des utilisateurs peut surpasser n’importe quel algorithme, et comment de petites décisions – comme 14 secondes d’écoute avant un vote – peuvent redéfinir votre programmation. Parce qu’au fond, toute grande innovation naît d’un besoin insatisfait que personne n’avait encore réussi à combler. Avec Olivier Mauxion, fondateur de Meanscore.



19h30 – 21h00

Dîner musical

Pour la première fois, l’équipe du Paris Radio Show propose un dîner musical nocturne du Paris Radio Show. Une mise en bouche avant la mise en jambe lors d’une soirée très musicale.



20h00-22h30

Studio 360° "Colette se confesse versus crush"

Soirée en tête à tête - Podcast live interactif. Rejoins-nous pour une soirée immersive autour des débuts des histoires d’amour, animée par Marie-Charlotte Danchin (CRUSH) et Colette (@coletteseconfesse). Dès 20h, un jeu brise-glace lancera un cercle de parole intime et chaleureux, suivi d’un podcast interactif où chacun pourra poser des questions ou partager son expérience. L’événement se déroule dans un format intimiste avec surprises et casques. Avec Colette Williams de "Colette se confesse".



21h00-23h00

Le showcase du Paris Radio Show

Pour la seconde année consécutive, le Paris Radio Show organisera un nouveau showcase. Après Zaho de Sagazan, Geronimo ou encore Styleto l'an passé, nous recevrons Thomas Larose, Mathilda, Louisa Rose, Mathilda, Théophile, et Diva Faune. Ces artistes se produiront devant les programmateurs musicaux et le public de La Bellevilloise, ce mardi 28 janvier à partir de 21h.



