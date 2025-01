Paris Radio Show : un tremplin pour l’emploi et la formation dans l’audio

Depuis 2003, le Paris Radio Show est un événement incontournable pour l'industrie de la radio, du podcast et de l'audio digital, attirant plus de 3 500 visiteurs chaque année. Cette année, l'ATJ se tiendra dans la salle Solaris à La Bellevilloise, avec un espace d'exposition de 300 m², une scène, des ateliers thématiques et un forum dédié à l'interaction entre les professionnels de l'audio et les candidats à l'emploi. L' ATJ 2025 offre une opportunité unique de mettre en relation les acteurs du secteur de l'audio pour favoriser l'emploi et la formation continue.Les métiers de l'audio seront présentés pour donner une vision claire des compétences requises et des opportunités de carrière. Que ce soit pour les animateurs, les techniciens, les producteurs ou les community managers, chaque profession sera valorisée.