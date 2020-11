Paris : France Culture au-dessus des 4 points d'audience

Au niveau national, la chaîne réalise une rentrée record en franchissant le cap des 3 % d’audience cumulée (1 608 000 auditeurs quotidiens et une part d’audience jamais atteinte de 2.6 %). Sa durée d’écoute augmente également avec 107 minutes par auditeur. "France Culture participe, en particulier dans cette période de crise, à la promotion et la transmission des savoirs, des idées et de la création. Son succès d'audience est la démonstration que la chaîne continue de répondre aux besoins de ses auditeurs, toujours plus nombreux et plus diversifiés" explique la station. 413 000 auditeurs écoutent quotidiennement la chaîne : ce sont 26 000 auditeurs supplémentaire en un an.