Panel Radio : les résultats en Île-de-France

Le Panel Radio permet de mesurer les comportements d’écoute des auditeurs sur une période de trois semaines (renouvellement et fidélité de l’auditoire, duplications entre stations, transferts d’une station à l’autre...) et d’alimenter les modèles de médiaplanning. Deux panels ont été interrogés en Ile-de-France sur les périodes allant du 11 septembre au 3 octobre 2021, et du 8 au 30 janvier 2022. En Île-de-France, sur 3 semaines, 76.0% des personnes ont écouté la radio en voiture, 57.8% à domicile et 14.3% sur le lieu de travail ou d’études. La couverture sur 3 semaines est ainsi plus élevée en voiture qu’à domicile, l’écoute à domicile reste toutefois plus régulière avec 12.6 jours d’écoute par auditeur en moyenne sur 21 jours, contre 9.7 jours en moyenne en voiture.



L’étude par panel est complémentaire du dispositif EAR > Ile-de-France qui, avec un renouvellement quotidien des individus interrogés, mesure les niveaux d’audience des stations en moyenne quotidienne, ainsi que les profils de leurs auditeurs.