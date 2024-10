PLF 2025 : la ministre attentive à la situation des radios associatives

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 18 Octobre 2024 à 20:55 | modifié le Vendredi 18 Octobre 2024 à 20:55

Une délégation des Locales – composée de Jean-Marc Courrèges-Cénac, Farid Boulacel, et Jean-Yves Breteau co-président de la CNRA et Emmanuel Boutterin, Président et Christophe Betbeder Délégué Général du SNRL – a été reçue ce vendredi au ministère de la Culture à l’invitation du cabinet de la ministre. Rachida Dati a pris part à cette entrevue.