PHF COM se diversifie dans la diffusion DAB+ et l’export

Réputée pour ses installations de studios de radio et de sites d’émetteurs, la société PHF COM est aussi spécialiste de la diffusion FM et DAB+. Elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires à l’export.





Créée en 1993 par Pascal Hilaire, alors qu’il était encore salarié d’une radio, PHF COM France, basée en Alsace à Mundolsheim près de Strasbourg, fêtera ses 30 ans l’été prochain. Pascal Hilaire a également créé en 2007 avec Younes Yamouni PHF COM Maroc, dont l’activité est indépendante avec un chiffre d’affaires supérieur à celui de PHF COM France. La particularité des deux entreprises est de se positionner avec un savoir-faire "large bande" (pour reprendre une expression utilisée pour décrire la caractéristique d’une antenne).



Un opérateur de diffusion DAB+ depuis 2021 "Nous avons démarré comme opérateur de diffusion DAB+ en 2021, au cours de 2022 nous avons installé une quinzaine de sites, chaque émetteur comportant 13 radios. C’est le même principe que la TNT", déclare Pascal Hilaire. Sa nouvelle activité de diffuseur a permis à PHF COM d’opérer le passage au DAB+ de nombreuses stations sur tout le territoire. "J’ai été approché par Digris, société suisse qui diffuse le plus grand nombre de radios en Suisse. Nous avons un partenariat : PHF investit en tant que diffuseur et nous travaillons main dans la main, Digris est une entreprise à taille humaine comme nous et j’échange aussi souvent avec eux qu’avec mon propre service technique. Parfois nous avons même des sites en commun, ainsi à Annemasse, site sur lequel nous diffusons pour la France, Digris a aussi un émetteur diffusant vers la Suisse."

Pour PHF COM, l’activité d’installation de sites d’émission est saisonnière : "L'hiver, nous travaillons moins dans les pylônes, et nous nous concentrons plus sur l’audio : nous sommes plus proches de nos clients du fait de nous occuper aussi de leurs studios. Le rapport humain est aussi plus riche que dans l’installation d’un site. Nous sommes une entreprise multiactivité : nous touchons tous les niveaux de la radio, qui reste pour nous prépondérante même si PHF COM Maroc est dorénavant très présente dans le domaine de la télévision."

Cohérence, de la radio à la diffusion PHF COM a quatre techniciens maison répartis dans différentes régions : Strasbourg, Nancy, Paris et Dijon où est arrivé il y a un an Pierre-Marie Mascré, responsable de diffusion DAB+. Bertrand Collot est, quant à lui, depuis de nombreuses années responsable de la diffusion FM. Elle a également des partenariats avec des techniciens indépendants dans différentes régions. "Cela nous permet de lancer des interventions plus à l’ouest et plus au sud, précise Pascal Hilaire. Quand on maîtrise toute la chaîne de la radio, on est plus cohérent : nous achetons des codeurs et encodeurs AVT pour avoir la meilleure qualité DAB+ dans le studio, dans le format audio dont on a besoin pour le DAB+. Certaines radios font le choix de démarrer directement avec un encodeur."

Essor de l’export Une grosse part du chiffre d’affaires de PHF COM est faite à l’export. "Un tiers en 2022, parfois c’est plus, parfois c’est moins, réparti entre nos différentes activités, tout en restant dans le domaine de la radio", souligne Pascal Hilaire.

Charly Hilaire, fils de Pascal, arrivé depuis un an dans la société, chargé du développement à l’export, effectue des déplacements réguliers au Maroc : "Notre projet est de développer notre activité de diffuseur et d’augmenter la dynamique et l’interaction PHF France / PHF Maroc. À partir du Maroc, nous pouvons aussi continuer à nous étendre sur d’autres marchés radio et TV. Notre polyactivité est un atout, renforcé par le fait d’être diffuseur, aussi bien en FM qu’en DAB+. Charly s’imprègne de l’entreprise et s’intéresse à des marchés en parallèle, il suit les appels d’offres en France et à l’export."

Gestion du matériel et du stock Pascal Hilaire, qui a développé l’activité dans deux bâtiments jouxtant son domicile, a comme projet d’acquérir un entrepôt dans sa commune. "La préparation d’un chantier demande beaucoup de place, j’ai énormément de stock dans mes locaux : nous achetons des câbles et dipôles au kilomètre, quand je n’ai plus que dix dipôles, j’en recommande 30. C’est une volonté de ma part, on ne peut pas être bon pour un client si on n’a pas de stock, ce qui compte, c’est d’avoir un maximum de valeur ajoutée", indique Pascal Hilaire.

La crise du Covid a eu un certain impact sur la gestion des stocks : "On ne manque pas de clients, mais l’organisation pour rassembler les produits pour un chantier est plus longue et compliquée qu’avant, des produits étant indisponibles pendant un certain temps, ce qui implique aussi davantage de trésorerie."

Pérenniser l’indépendance de l’entreprise Pour Pascal Hilaire, qui a installé de nombreuses stations en France et dans le monde, des plus connues aux radios associatives locales, "il n’y a pas de gros client ou de petit client". La force de PHF COM est aussi son indépendance. "Grâce à nos différentes activités, nous avons un personnel de qualité pouvant intervenir sur l’ensemble de nos produits, et nous avons l’avantage de ne pas dépendre d’un client unique ou d’actionnaires", ajoute Pascal Hilaire. Son objectif est de garder ce cap pour pérenniser son développement : "Avec l’évolution de la taille de l’entreprise, j’ai davantage la sensation de la piloter, la chapeauter et d’avoir une activité de réseau. Je regrette souvent d’être moins en contact direct avec les clients, mais je suis toujours là pour eux."

Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’installation de studios et sites d’émission, PHF COM a réussi en un peu plus d’un an à s’imposer comme diffuseur DAB+. Sa gestion prévoyante des stocks et son indépendance sont un atout pour son développement.



Emmanuelle PAUTLER Journaliste spécialisée technologie, rédaction des articles du cahier technique dédié chaque mois à... En savoir plus sur cet auteur





