Voici votre magazine en Flipbook n°167 de la Lettre Pro de la Radio

​Sortez le pop-corn

Sans vouloir trop ou tout anticiper, à défaut de vivre éternellement dans le futur et de moins en moins vivre dans le présent, le début de l’année 2025 réservera aux professionnels de la radio et de l’audio digital son lot croustillant d’actualités.

On scrutera les prochains résultats d’Europe 2 qui a récemment disparu de l’EAR Île-de-France. Parions, malheureusement, qu’ils ne seront pas très bons. On regardera avec attention le changement de nom de France Bleu qui deviendra Ici, le 6 janvier à 5h. L’opération est casse-gueule. Pas forcément dans sa concrétisation mais dans l’impact qu’elle aura auprès des auditeurs. Les radios qui ont changé d’identité n’y ont pas forcément gagné au change. Les efforts qu’il faudra engager pour marquer à nouveau son territoire dans le quotidien des auditeurs n’en seront que plus durs et laborieux.

Il faudra aussi, et avec beaucoup d’attention, observer le jeu de chaise musicale qui s’annonce à l’Arcom. Janvier prochain verra partir, à regret, Hervé Godechot qui s’est battu comme un lion pour défendre la radio française et porter les espoirs numériques du secteur. Vous connaissez le proverbe : "On sait ce que l'on quitte, on ne sait pas ce que l'on prend". Espérons que sa stratégie globale définie dans son Livre blanc perdure et que la perspective d’un paysage tout-numérique à l’horizon 2033 soit aussi respectée.



Nous préparons activement le prochain Paris Radio Show. Il aura lieu, une nouvelle fois, à La Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de la capitale. Vous ne pouvez pas manquer cet événement annuel qui réunit la grande famille de la radio et de l’audio digital. Le Salon de la radio développera 2 000 m² de stands, offrira de nombreuses animations et proposera des dizaines de rendez-vous, les mardi 28 et mercredi 29 janvier. Enfin, l’année qui arrive verra également l’organisation d’un nouveau RadioTour : nouvelles étapes, nouveau format et donc, de nouvelles bonnes raisons d’y assister.



Toute l’équipe de La Lettre Pro de la Radio, réunie sous la bannière des Éditions HF, vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.

Brulhatour