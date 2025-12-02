Quand l’autoroute devient média et le podcast terrain d’influence

Vous aimerez aussi
Au sommaire du n°186 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, un échange avec Jean-Luc Venturino et Éric Bandon de RFE Publicité révèle comment l’univers autoroutier est devenu un terrain d’activation à part entière. Radio de service, mesures d’audience avancées, opérations événementielles : le média autoroutier s’impose comme un canal stratégique, encore sous-estimé par les marques.
Autre éclairage : le podcast comme nouveau réflexe des stratégies audio. Dans un entretien croisé entre Salomé Bruley Dornon (Acast France) et Clément Berthet (NRJ Global), l’audio natif est décrypté comme un espace de narration souple, adapté aux attentes des marques, à la croissance continue et au besoin d’alignement éditorial.
En complément, L’Hebdo qui paraît chaque mardi propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 186 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour accéder à l’ensemble des contenus exclusifs, c’est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d’articles inédits sont à découvrir sur le site.
