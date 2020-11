PDA en hausse pour les radios du Groupe M6 à Paris

Le pôle Radio du groupe M6 (RTL, RTL2 et Fun Radio) progresse en part d’audience en national comme en Île-de-France. "Grâce à des positionnements forts, des innovations programmes et des événements antennes réguliers, les radios du groupe M6 affichent une PDA de 19% en IDF (soit une progression de +13%, plus forte progression pour un groupe radio sur un an).Un Groupe Radio Leader à la fois au niveau national et en Ile-de-France" explique un communiqué.

"Ces progressions viennent ainsi conforter la stratégie éditoriale des trois stations pour cette rentrée 2020 et signe sa position de leader des Groupes Privés".