Oui Love Audio : une carte de l'écosystème de l'audio digital en France

Cette carte intitulée "We love audio" regroupe les acteurs du secteur l'audio digital en France. Ils sont tous répartis dans 22 sous-secteurs (contenu, prestataires, monétisation, services de streaming, régies, formation, studios de podcasts...). Au total, nous avons compilé 400 marques et entreprises représentées ici grâce à leur logo respectif. Chaque logo est cliquable et renvoie vers le site de l'entreprise ou de la marque.La carte est parrainée par RCS et SAVE Diffusion . Elle est distribuée, dès ce mois de décembre et jusqu'en janvier prochain, auprès des professionnels. de la radio et de l'audio digital. Vous pouvez la télécharger, gratuitement, en version haute définition, en cliquant ICI.