"Opération Vétérans" : la série de podcasts de France Bleu en Normandie

En partenariat avec l’Académie de Normandie et l’ONACVG (Office Nationale des Combattants et des Victimes de Guerre) et avec la participation de Stéphane Simmonet, historien et spécialiste du débarquement de Normandie, France Bleu a lancé dans un premier temps un travail de recherche sur l’histoire de 15 vétérans. De décembre 2023 à mai 2024, 15 classes des cinq départements de Normandie, collégiens et lycéens, ont écrit les portraits de 15 vétérans. Ils ont investigué pour raconter l’histoire de ces 15 hommes et femmes passés par la Normandie au printemps et à l’été 1944. Des Américains, Anglais, Canadiens et Français bien sûr, des Allemands aussi dans la logique de réconciliation qui domine depuis le 60e anniversaire, des Polonais et Belges enfin pour parler des nations dont l’engagement est moins connu.