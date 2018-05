One FM prépare une nouvelle "One FM Star Night"

Ce show inédit est accessible uniquement sur invitations. Celles-ci sont à gagner en jouant avec One FM, par SMS, sur le site web de la radio, sur les réseaux sociaux et chez les partenaires Swisscom, Dosenbach, La Mobilière et 20 minutes. Et pour celels et ceux qui n’auront malheureusement pas eu la chance de recevoir un des précieux sésame, pas de panique car le concert sera diffusé sur One TV en live et replay dans son intégralité.