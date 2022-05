One FM prépare sa "One FM Star Night"

Le 20 mai prochain, l’Arena va reprendre en chœur les morceaux entraînants de Nathan Evans ou Michael Patrick Kelly, se déhancher sur les airs latino de Loco Escrito, chanter sur les titres puissants de Ray Dalton et danser sur les sons pop et électro de Leony et Kungs. Et One FM ne va pas s’arrêter là... Toute l’équipe prépare de nombreuses surprises tout au long du show. Vous l’aurez compris, One FM Star Night est "LA" soirée du printemps à ne pas rater. Elle aura lieu le vendredi 20 mai à l’Arena de Genève pour ouvrir la saison des festivals et fêter les retrouvailles entre la radio et ses auditeurs...