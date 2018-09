Olivier Lendresse (Europe 1) : "on a déjà multiplié par trois le chiffre d’affaires sur le podcast"

LLPR - Justement sur la monétisation, où en êtes-vous ?

OL - Nous avons peut-être la meilleure régie en France pour vendre de l’audio. "Varennes" avait un sponsor : Acadomia. On est sur une croissance de chiffre d’affaires, on a multiplié par trois au premier semestre sur le podcast.



LLPR - Vous allez mettre à, l’honneur des talents sur Europe 1 Studio…

OL - C’est une innovation. Europe 1 est une maison ouverte, et on accueille ce qui se fait en dehors d’Europe 1, on l’accélère, on donne de la visibilité et on monétise. Europe 1 Studio est une réalité. L’arrivée du Youtuber Hugo Travers en témoigne. Sur les productions, on fonctionne avec des équipes projets et on implique toute la radio. Pour "Varennes", il y avait énormément de voix : tout était fait en interne. Marie-Antoinette était Catherine Ney, le roi Louis XVI était Marc Messier.



LLPR - Comment de productions sur le numérique allez-vous lancer ?

OL - Le 12 septembre, on lance le podcast « 3h56, le premier homme sur le lune » puis plus tard arrivera une émission d’histoire, une collection autour de la politique avec Olivier Duhamel, ou bien sur le sport avec François Clauss.