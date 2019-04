Officiel : Thomas Sotto rejoint RTL

"Je me réjouis de l’arrivée de Thomas Sotto, un grand professionnel, et nous sommes fiers qu’il ait accepté de renforcer à la rentrée notre offre éditoriale déjà très riche. Il retrouve ainsi le Groupe M6 où il avait présenté Capital de 2011 à 2014. Je remercie chaleureusement Marc-Olivier Fogiel pour sa grande contribution au succès de RTL Soir, au cours de ces 7 dernières saisons" a déclaré ce matin Christopher Baldelli, Vice-Président du Groupe M6 en charge des radios et de l’information.

"Thomas a le sens de l’info et le sens du public, deux qualités indispensables pour répondre aux exigences de nos auditeurs. Son expérience au plus haut niveau en radio est un gage d’efficacité" a ajouté Jacques Esnous, directeur de l’information de RTL.