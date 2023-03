Offensive de France Bleu sur le DAB+

France Bleu Bourgogne, France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse ont vu leurs canaux de distribution complétés par la mise en service de 10 émetteurs en DAB+. Ces 3 stations peuvent ainsi être reçues en DAB+ par plus de 3.2 millions d’habitants. Après France Bleu Gironde, France Bleu Occitanie, France Bleu Paris, ces nouvelles diffusions permettent également à France Bleu d’être reçue en radio numérique DAB+ par près de 16 millions d’habitants.

Par ailleurs, France Inter, franceinfo, France Culture, France Musique, FIP et Mouv’ ont vu leurs canaux de distribution complétés par la mise en service de 28 émetteurs en DAB+. De Paris à Marseille, les six stations peuvent ainsi être reçues en radio numérique DAB+ par 16 millions d’habitants et par les automobilistes sur le parcours Paris Lyon Marseille.