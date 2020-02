Ofenbach rejoint l'affiche de la Fun Radio Ibiza Experience

Le concert Fun Radio Ibiza Experience aura lieu le 3 avril 2020 avec les plus grands DJs mondiaux, dans la plus grande salle de concert parisienne. Sur scène : Dimitri Vegas et Like Mike, le collectif Europa avec Martin Solveig et Jax Jones, Showtek, Lost Frequencies, Lucas et Steve, Diplo et donc, le duo Ofenbach. "C’est un show unique qui attend le public de l’AccorHotels Arena, 60 000 auditeurs y ont déjà participé depuis quatre ans : Ibiza va débarquer à Paris le temps d’une nuit" annonce la station.

Une expérience inédite diffusée en direct sur Fun Radio, à voir sur W9 et à vivre sur les réseaux sociaux.