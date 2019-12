Occitanie : les auditeurs aiment surtout l'Électro Dance

Parmi les 5 genres musicaux les plus appréciés par les auditeurs d'Occitanie : l' É lectro-Dance (59%), le Pop Rock (49%), le Blues et le Jazz (20%), le genre urbain (13%) et le genre Latino (11%) selon une enquête exclusive réalisée par HyperWorld. Par ailleurs, il faut noter que les auditeurs de l'Occtanie sont 41% a rejeté le Hard Rock et le Métal, 31% a rejeté l'Urbain, la musique classique et l'opéra, 24% à rejeté l' É lectro-Dance et 22% a rejeté le genre Country Folk.

En France, le Hard Rock et l'Urbain sont les deux genres musicaux les plus rejetés. Le Pop Rock et l' É lectro-Dance sont les plus appréciés selon HyperWorld.