Nouvelles fréquences pour RTL et RTL2 dans l'Ariège

De nouvelles fréquences FM viennent d’être attribuées à RTL et RTL2 dans la région Occitanie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (lire également ICI ). Aux récentes fréquences mises en service, les stations RTL et RTL2 émettent désormais en FM à Pamiers dans le département de l'Ariège sur 104 pour RTL sur 88.8 pour RTL2. La mise en service de ces deux nouvelles fréquences est effective depuis ce 10 juillet.Ces nouvelles autorisations portent à 290 le nombre de fréquences RTL en FM et à 173 pour RTL2.