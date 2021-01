Nouvelle version de l'émetteur Ecreso FM 100W-2000W

Rappelons que la fonction SmartFM est un algorithme sophistiqué permettant aux diffuseurs de réduire leurs frais énergétique de plus de 40% et de limiter leur émissions de CO2. "Suite à l’augmentation des déploiements de SmartFM à travers le monde, nous avons mis à jour les stratégies pour nous adapter à vos conditions sur le terrain. En particulier, SmartFM V2 vous apporte une nouvelle stratégie -"Économies Extrêms"» lorsque vous en avez le plus besoin" souligne WorldCast Systems.

Par ailleurs, l’Ecreso FM est le seul émetteur qui permet désormais d'automatiser un changement de configuration ou d'envoyer des commandes via GPIO lorsqu'une alarme spécifique est détectée.