Nouvelle organisation à la tête de Digigram

Florence Marchal devient directrice en charge de l’administratif, des finances, des ressources humaines et du juridique. Entrée chez Digigram en 2000, Florence Marchal a occupé les fonctions de Directrice Administrative et Financière et supervise les ressources humaines. Sa parfaite connaissance de l’entreprise sera un atout pour occuper ces fonctions étendues.

Nancy Diaz Curiel devient directrice en charge des ventes, du marketing et de la communication. Nancy a rejoint l’entreprise en 2010 et dirige la filiale Digigram Asia basée à Singapour. Tout en poursuivant ses activités initiales, elle pilotera les équipes et projets de Digigram pour le monde entier depuis Singapour. Xavier Allanic, actuel vice-président des Ventes EMEA, Amériques et du Marketing, prend le poste de Directeur en charge des Opérations. Entré chez Digigram en 2018, il supervisera désormais le fonctionnement général des projets de recherche et développement, de la production et du support client.