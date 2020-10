Nouvelle identité pour Roberts Radio

Fondée il y a près de 90 ans par Harry Roberts et Leslie Bidmead, Roberts Radio a commencé à fabriquer, à la main, des radios portables - ne produisant initialement que trois récepteurs par semaine. Aujourd'hui, l'entreprise est leader sur le marché britannique des radios portables, tout en respectant la philosophie originale de Roberts : ne jamais compromettre la qualité et continuer à repousser les limites. Depuis 1932, Roberts a donc entrepris de créer des produits audio qui veulent offrir "plus qu'une simple expérience d'écoute".Reconnue pour l'excellence, la qualité, le service et l'innovation, l'entreprise a d'ailleurs obtenu deux mandats royaux en tant que fabricants et fournisseurs de récepteurs radio à Sa Majesté la Reine et SAR le Prince de Galles, depuis 1955 et 1985...